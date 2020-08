RAI 1 – “ DON MATTEO “ * ST 11 EP 12 PUNTATA DEL 26 AGOSTO 2020, « UNA RAGAZZA VIENE TROVATA IN FIN DI VITA SUL SET DI UN REALITY SHOW, LA “CAPITANA” » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Don Matteo. St 11 Ep 12 – Scegli me! Una ragazza viene trovata in fin di vita sul set di un reality show, la “Capitana” dovrà indagare sotto copertura fingendosi una concorrente del programma e sfoderando tutta la sua femminilità per risultare credibile. A tutto questo fascino non resta insensibile il PM, che viene molto colpito dal lato sexy della “nuova Capitana”.

