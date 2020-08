RAI 1 – “ DON MATTEO “ * ST 11 EP 11 PUNTATA DEL 26 AGOSTO 2020, « FRANCESCA HA SOLO 13 ANNI ED è GIà UNA BALLERINA PRODIGIO » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Don Matteo. St 11 Ep 11 – Ancora bambina. Francesca ha solo 13 anni ed è già una ballerina prodigio, è disposta a tutto pur di difendere il suo sogno, forse anche a far del male alle persone che ama. Intanto il PM e Cecchini consegnano per errore il ciondolo della “Capitana” ad un’anziana signora, che li scambia rispettivamente per il marito defunto e il cameriere.

