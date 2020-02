RAI 1 – “ DON MATTEO “ * EP 5 PUNTATA DEL 20 FEBBRAIO 2020, « NADA VIENE RICOVERATA D’URGENZA IN OSPEDALE » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Don Matteo. St 12 Ep 5 – Non uccidere. Nada, una ragazza ucraina, viene ricoverata d’urgenza in ospedale: nel cuore della notte, è stata investita con un furgoncino e, apparentemente, alla guida c’era Don Matteo! Mentre è alle prese con il caso, Anna deve fare i conti con il matrimonio della cugina, dove decide di andare insieme a Sergio. Nel frattempo, l’intera Spoleto si sta preparando all’evento dell ‘anno: in città arriverà il Papa!

LINK VIDEO