RAI 1 – “ DOMENICA IN PER TELETHON “ * PUNTATA DEL 13 DICEMBRE 2020, « IN STUDIO ANDREA BOCELLI » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Domenica In per Telethon. Anche ”Domenica In” sostiene la consueta maratona televisiva, realizzata dalla Rai in collaborazione con fondazione Telethon per la raccolta fondi in favore della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Conduce Mara Venier Produttore esecutivo Gianluca De Virgiliis Regia di Flavia Unfer..

LINK VIDEO