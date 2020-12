PRO VITA E FAMIGLIA – ONLUS * CAMPAGNA PILLOLA ABORTIVA RU486: BRANDI; « LE REAZIONI ISTERICHE E SCOMPOSTE  DI POLITICI MOVIMENTI E CELEBRITÀ PRO-MORTE NON SI CONTANO PIÙ »

È successo qualcosa di pazzesco con la nostra campagna contro la pillola abortiva RU486… tutti ne stanno parlando!

Il Corriere della Sera, Repubblica, RaiNews, Avvenire, La Verità, il Giornale, La Stampa e tanti altri. Tutti i maggiori organi di stampa hanno dato risalto alla nostra campagna di manifesti a Roma, Milano e numerose altre città. Una campagna di sensibilizzazione nazionale che afferma la pura verità: la pillola abortiva RU486 è come un veleno che uccide il figlio nel grembo e mette a rischio la madre…

Le reazioni isteriche e scomposte (come al solito) di politici, movimenti e celebrità pro-morte non si contano più.

È difficile guardare in faccia la verità e la libertà di espressione sembra essere a senso unico.

Ma tutto questo non ci scoraggia, anzi! Le reazioni contrarie hanno contribuito a diffondere il nostro messaggio a milioni di italiani! Siamo dalla parte dei bambini e delle donne, le quali hanno diritto di essere informate sui gravi danni alla loro salute e alla loro vita che l’aborto può causare.

Non ci lasceremo intimidire dai teppisti e dai politici di turno: reagiremo moltiplicando le iniziative e intraprendendo azioni legali, perché il diritto alla vita di coloro che non hanno voce e la salute e il benessere delle madri non sono negoziabili.

*

Antonio Brandi – Presidente di Pro Vita e Famiglia Onlus

Jacopo Coghe – Vicepresidente di Pro Vita e Famiglia Onlus