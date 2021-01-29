https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2021/01/Schermata-2021-01-29-alle-17.03.54.jpg 1600 2560 admin https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2020/09/AGO.png admin2021-01-29 17:07:282021-01-29 17:16:31PRESIDENZA REPUBBLICA -* CRISI GOVERNO - CONSULTAZIONI QUIRINALE: « CENTRODESTRA (SALVINI - MELONI - TAJANI) E M5S DOPO INCONTRO CON PRESIDENTE MATTARELLA, 29/1/2021 » DIRETTA - RIVEDI / REPLAY / REPLICA - (VIDEO INTEGRALE)
PRESIDENZA REPUBBLICA -* CRISI GOVERNO – CONSULTAZIONI QUIRINALE: « CENTRODESTRA (SALVINI – MELONI – TAJANI) E M5S DOPO INCONTRO CON PRESIDENTE MATTARELLA, 29/1/2021 » DIRETTA – RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)
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