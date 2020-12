PD TRENTINO (FACEBOOK) * MANIFESTI ABORTO – PROVITA: MAESTRI E FERRARI, « LE DONNE NON POSSONO ESSERE STRUMENTALIZZATE DA INFORMAZIONI FALSE A FINI POLITICI, VANNO GIUSTAMENTE TUTELATE »

Lucia Maestri e Sara Ferrari: “Di fronte ai prevedibili ma ingiustificati attacchi che oggi il sindaco di Trento subisce per la responsabile decisione di far rimuovere gli ingannevoli manifesti di #Provita, vogliamo segnalare che la salute delle donne e le loro libere decisioni di vita, non possono essere strumentalizzate da informazioni false a fini politici, ma vanno giustamente tutelate.

Consideriamo di grande responsabilità istituzionale la decisione del sindaco Ianeselli di far togliere la pubblicità ingannevole che l’associazione Provita ha diffuso attraverso alcuni manifesti anche nella nostra città. L’immagine di una ragazza stesa terra morta per aver mangiato la mela avvelenata, collegata all’utilizzo della pillola ru486 per l’interruzione di gravidanza, è un atto violento nei confronti del diritto di scelta delle donne, garantito dalla Legge.

Chi non è riuscito fino ad oggi a impedire alle donne di esercitare un diritto prova a farlo cercando di spaventarle con l’idea di un pericolo mortale che non è sostenuto da nessuna prova scientifica. Anzi l’associazione nazionale dei ginecologi e degli ostetrici ha denunciato la falsità di questa comunicazione. Minacciando addirittura di adire le vie legali se non viene messa in discussione.

Il sindaco Ianeselli ha preso una decisione a tutela delle persone, come hanno fatto altri sindaci italiani a Roma a Milano a Bergamo. Esprimere il proprio pensiero sull’aborto è legittimo, ingannare le persone con informazioni false è scorretto, ignobile, riprovevole”.

NOTA DI REDAZIONE

Lucia Maestri è Segretario politico del Pd Trentino

Sara Ferrari è Capogruppo Pd Trentino in Consiglio provinciale Trento