CONSULTA PROVINCIALE GENITORI PAT * BILANCIO ATTIVITÀ: « 40 RIUNIONI TRA PLENARIE – ÀMBITI – COMMISSIONI – TAVOLI LAVORO, 2 LE AUDIZIONI IN COMMISSIONI PROVINCIA TRENTO »

È iniziato un nuovo anno scolastico e i rappresentanti dei genitori negli istituti verranno rinominati con riconferme e nuovi ingressi.

Ci auguriamo che, nelle modalità ritenute opportune, la CPG possa riunirsi al più presto per poter proseguire nell’attività di segnalazione, proposta e stimolo all’amministrazione con l’obiettivo di collaborare ad una Scuola sempre più attenta ai bisogni di allievi e studenti.

Dopo un anno insolito, inaspettato e difficile devo ringraziare tutti i presidenti, che hanno collaborato in Consulta plenaria o nelle specifiche commissioni, per la sensibilità e l’impegno nella raccolta di informazioni, segnalazioni e proposte che ci hanno permesso una intensa attività.

Da febbraio ad oggi (8 mesi) questa l’attività della consulta:

– creazione reti di ambito territoriale (Trento, Rovereto, Alto Garda, Giudicarie, Valli del Noce, Primiero, Rotaliana, …)

– più di 40 riunioni (plenarie, ambiti, commissioni, tavoli di lavoro, …)

– 12 riunioni in CSEP

– 2 audizioni in Commissioni PAT

– 1 tavolo di lavoro nazionale

– più di 10 documenti di segnalazioni (CPG e consulte di istituti)

– 3 questionari (di cui uno richiesto e somministrato anche in Toscana)

– pagina informativa Facebook

– canale informativo Telegram

– profilo informativo Instagram

– gruppi Whatsapp per ogni rete di ambito (Trento, Rovereto, Alto Garda, Giudicarie, Valli del Noce, Primiero, Rotaliana, Valsugana, …)

– più di 20 articoli sui quotidiani

– interviste televisive

– …e tanto altro

Tutto questo comporta più di 2000 ore (250 gg lavorative) dedicate dai membri della CPG alla Scuola trentina …senza contare l’attività di ciascun presidente nel proprio istituto.

Tutto questo non sarebbe stato possibile senza la collaborazione di tutti i presidenti e il sostegno di tutti voi, non ci sono parole per ringraziarvi

… GRAZIE A TUTTI! Un ringraziamento anche a chi ci ha permesso di far sentire la nostra voce, GRAZIE.

