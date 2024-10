PD TRENTINO * DISEGNO LEGGE “BENESSERE FAMILIARE”: «CONCILIAZIONE VITA- LAVORO E CONGEDI PARENTALE-MATERNITÀ/PATERNITÀ, DIRETTA VIDEO OPINIONE CONFERENZA STAMPA DA GRUPPO PAT 24/10 11.30»

Disegno di legge: Integrazione della legge provinciale sul benessere familiare 2011 in tema di congedo di maternità, di congedo parentale e di conciliazione vita e lavoro

Relazione accompagnatoria

Uno dei modi per contrastare il calo demografico è quello di implementare politiche attive di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, soprattutto per la prima infanzia, e rafforzare i servizi di welfare per sostenere l’occupazione femminile.

I congedi parentali, insieme a quelli di maternità e paternità, sono senza dubbio strumenti che maggiormente aiutano le famiglie a condividere le responsabilità genitoriali, mettendo i padri nelle condizioni di fare un’esperienza di cura, avere un rapporto più stretto con i loro figli a partire dai primi mesi di vita, ai genitori di conciliare vita lavorativa e vita famigliare.

Nel 2012, alla sua introduzione, il congedo di paternità prevedeva un solo giorno obbligatorio e due facoltativi di sospensione dal lavoro, oggi i giorni obbligatori di sospensione per il padre sono 10, più uno facoltativo, usufruibili nei due mesi precedenti il parto e nei cinque successivi.

Solo nell’agosto del 2022 sono stati adottati i decreti attuativi per permetterne la fruizione anche ai padri lavoratori del settore pubblico ed è stato previsto il congedo parentale anche per i padri lavoratori autonomi, nella versione precedente previsto solo per le madri. Queste modifiche, molto probabilmente, porteranno ad un ulteriore aumento del numero dei padri che usufruiranno del congedo di paternità obbligatorio.

Nonostante permanga un forte squilibrio di genere, nell’ultimo decennio in Italia è evidente una costante crescita, ancorché lenta e graduale, del numero dei padri che richiedono il congedo di paternità. Nel 2013 ad utilizzare il congedo di paternità sono stati il 19,25 per cento dei nuovi padri, nel 2022 si è raggiunto il 64,02 per cento.

La normativa statale (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) prevede che per ogni bambino, nei suoi primi dodici anni di vita, i genitori abbiano diritto a 10 mesi complessivi di congedo parentale, che possono diventare 11 se il padre si astiene dal lavoro per più di tre mesi continuativi. La norma prevede non più di sei mesi per ogni genitore.

Con l’articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, adottato in attuazione della direttiva dell’Unione europea relativa all’equilibrio tra attività’ professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità’ e della paternità’ (D. Lgs. 105/2001) è stato modificato in diversi punti. In particolare è stato modificato l’articolo 69 introducendo finalmente il congedo parentale anche per i padri lavoratori autonomi, nella versione precedente previsto solo per le madri.

Il nuovo articolo 69 recita:

“1. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al presente Capo (Capo XI Lavoratori autonomi), genitori di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2000, è esteso il diritto al congedo parentale di cui all’articolo 32, compresi il relativo trattamento economico e il trattamento previdenziale di cui all’articolo 35, limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.

1-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari.”