PAT * CAMPAGNA RIFIUTI – “RISPETTA IL TRENTINO”: «CONFERENZA STAMPA CON ASSESSORE ZANOTELLI, DA SALA BELLI – 3/10 ORE 11.45» (DIRETTA VIDEO OPINIONE)

12.08 - giovedì 3 ottobre 2024

Diretta streaming by: Agenzia giornalistica Opinione (riprese video: Maurizio Daldon)

Sito web e piattaforma online per coinvolgere cittadini, imprese e gestori. Oggi la presentazione con Zanotelli, Appa e Aquila Basket. “Rispetta il Trentino”: ecco il piano provinciale di comunicazione in tema di rifiuti urbani.

“Rispetta il Trentino” è il messaggio che anima il piano provinciale di comunicazione in tema di rifiuti urbani, che prevede di coinvolgere in maniera capillare – anche con un sito web e una piattaforma online – i cittadini e tutte le realtà del territorio, compresi i gestori dei servizi ambientali, con l’obiettivo di incentivare abitudini e modelli di produzione sostenibili, nonché di favorire la qualità della raccolta e l’informazione alla comunità.

Il programma, promosso dall’assessorato all’ambiente e attuato dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente (APPA), è stato presentato oggi dall’assessore provinciale Giulia Zanotelli, dai dirigenti generali Roberto Andreatta (Dipartimento enti locali, agricoltura, ambiente e cooperazione) e Romano Masè (Appa), insieme ai rappresentanti e giocatori della società Aquila Basket che sostiene il progetto. Un momento utile per illustrare l’iniziativa, nata in attuazione delle disposizioni del Quinto aggiornamento del Piano provinciale di gestione dei rifiuti approvato dalla Giunta provinciale, come strumento fondamentale per raggiungere gli obiettivi fissati dalla pianificazione in materia.

“In Trentino – ha spiegato l’assessore all’ambiente Giulia Zanotelli – la percentuale di rifiuti riciclati si è assestata su livelli molto alti. Il nuovo piano di comunicazione che prende il via in questo momento, anche con il nuovo sito web e la piattaforma informatica, mira a incentivare abitudini, comportamenti e stili di vita a un consumo responsabile, alla riduzione di rifiuti e ad una corretta differenziata per ridurre il nostro impatto ambientale e preservare il nostro territorio. In questo disegno, l’ultimo tassello sarà l’impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti che ci consentirà di diminuire drasticamente anche la percentuale di rifiuti residui non riciclabili”.

Il piano di comunicazione punta quindi ad un coinvolgimento il più ampio possibile, raggiungendo tutte le componenti della comunità: cittadini, enti pubblici, gestori del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, imprese, associazioni di categoria, così come scuole, e turisti. Nel mettere al centro il rispetto per il nostro territorio, il piano di comunicazione fa leva sulle cosiddette “3 R”, rivolgendosi a tutti coloro che abitano in Trentino oppure semplicemente lo visitano tre inviti importanti: Riduci i tuoi rifiuti; Riusa ciò che hai; Ricicla più che puoi.

Al via da oggi e fino a tutto il 2025 il piano di comunicazione coinvolgerà cittadini e turisti in una serie di iniziative che stimoleranno la loro partecipazione e il loro impegno su queste tematiche. Un nuovo sito web già online (rispettailtrentino.it), una piattaforma educativa già online anch’essa (riacademy.it), concorsi a premi, punti informativi sul territorio, progetti territoriali a tema, sono solo alcune delle azioni previste dal progetto.

Testimonial d’eccezione dell’iniziativa è la società Aquila Basket. Il team, uno dei più prestigiosi a livello nazionale e internazionale, ha deciso di sostenere il progetto riconoscendo la sua importanza per la comunità. Da sempre, infatti, Aquila Basket è attenta alle tematiche ambientali e annualmente, in occasione dell’Earth Day, promuove iniziative per ridurre il proprio impatto ambientale e quello di chi segue la squadra. In sala in rappresentanza del club il direttore generale Andrea Nardelli e il cestista Saliou Niang: “Effettuare una corretta raccolta differenziata – ha spiegato l’ala bianconera – è sempre più importante, io stesso presto la massima attenzione nello smaltire nella maniera giusta i rifiuti e dare il mio contributo a un mondo migliore. Allo stesso modo è fondamentale comunicare il messaggio a quante più persone possibile, cosa che sta facendo anche il club collaborando a iniziative come queste e impegnandosi a smaltire ogni rifiuto al termine di allenamenti e partite”.

Il sito web

Del nuovo sito web rispettailtrentino.it sono stati presentati i numerosi contenuti, che lo rendono il punto di riferimento dell’informazione istituzionale in materia di rifiuti in Trentino:

una sintesi del “Piano provinciale di gestione dei rifiuti”, con gli obiettivi fissati e i risultati ottenuti fino a questo momento;

un quadro dei soggetti che si occupano di gestire la raccolta dei rifiuti sul territorio. Con un semplice applicativo, l’utente potrà selezionare il proprio Comune e scoprire l’ente gestore di riferimento, collegandosi immediatamente al relativo sito web e ottenere così tutte le informazioni principali relative alla raccolta differenziata;

una descrizione di come funzionano le filiere del riciclo attive in Trentino, come si trasformano e cosa diventano i rifiuti di produciamo;

una descrizione delle “app” per la raccolta differenziata a disposizione dei cittadini, strumenti decisamente preziosi perché consentono agli utenti di reperire facilmente le informazioni sulla raccolta differenziata direttamente sul proprio smartphone.

Inoltre il sito include una sezione dedicata alla diffusione di buone pratiche per la prevenzione dei rifiuti e l’adozione di stili di vita consapevoli, mirati a ridurre l’impatto ambientale, con approfondimenti specifici, manuali di supporto e video esplicativi.

Il sito si caratterizza anche per alcune funzionalità particolari:

“Dove lo butto?”, un riciclabolario che guida l’utente nella corretta raccolta differenziata, indicando dove conferire le diverse tipologie di rifiuti;

la “Mappa delle azioni leggere”, che presenta le attività sul territorio che offrono servizi legati all’economia circolare e alla prevenzione dei rifiuti, come ad esempio i “Centri del Riuso”;

un calendario di eventi organizzati in modo sostenibile e a minor impatto ambientale.

Parallelamente al sito web rispettailtrentino.it, è già attiva nell’ambito del progetto anche la piattaforma educativa RI-Academy, uno spazio digitale rivolto ai cittadini trentini di qualsiasi età, per promuovere sul territorio la cultura delle “3 R”, riduzione, riuso e riciclo. Gli utenti, registrandosi gratuitamente alla piattaforma, potranno consultare decine di risorse formative e di intrattenimento culturale, disponibili in streaming on-demand, con le quali imparare a gestire in modo più sostenibile i propri rifiuti domestici: percorsi formativi sviluppati dai tecnici di APPA in materia di rifiuti, videolezioni, narrativa digitale, film e documentari, podcast, letture di approfondimento, giochi online e quiz per approfondire e testare il proprio grado di preparazione sui diversi argomenti.

Per restare aggiornati sullo sviluppo del progetto e prendere parte alle iniziative, è sufficiente accedere al sito web rispettailtrentino.it.