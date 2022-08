ITALIA VIVA – TRENTINO * ELEZIONI 2022: « LA DIRETTA VIDEO DELLA PRESENTAZIONE STAMPA DI “SOSTENIAMO LA SENATRICE DONATELLA CONZATTI”, DA TRENTO / 4-8 ORE 11.00 »

11.08 - giovedì 04 agosto 2022

SEGUI LA DIRETTA VIDEO DI AGENZIA OPINIONE

Noi cittadine e cittadini facciamo un appello alla politica del Trentino. Dopo che M5S, Lega e FI hanno distrutto la eccellente esperienza del Governo guidato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi in quanto vero riformista, europeista e atlantista, non vorremmo che anche la politica locale facesse simili clamorosi errori, perdendo l’opportunità della rielezione della Senatrice Donatella Conzatti, chiaramente di “area Draghi”.

Per questo noi sosteniamo la Senatrice, che è risultata essere, secondo OpenParlamento, la più produttiva ed efficace della delegazione trentina uscente.

Efficienza dimostrata come vicepresidente e poi Segretaria della Commissione sul femminicidio e ancor più in qualità di Segretaria della Commissione cardine del Senato: la Bilancio.

In quest’ultimo ruolo ha condotto le battaglie decisive anche per il Trentino: autostrada, idroelettrico, neutralità fiscale, oltre a tutti i ristori montagna e del periodo Covid.

Riteniamo che il Trentino abbia bisogno del Suo lavoro e della Sua riconferma.

Alcune delle sue e nostre vittorie:

Sì alla proroga della Legge Golfo Mosca e al suo potenziamento innalzando dal 30 al 40% della presenza femminile nei Consigli di Amministrazione e Organi di controllo delle società quotate.

Sì alla Legge per la parità nei Consigli degli ordini professionali.

Sì al finanziamento dei Centri per il recupero degli uomini maltrattanti.

Sì al meccanismo per la proroga della concessione dell’autostrada del Brennero.

Sì alla tutela delle grandi concessioni idroelettriche.

Il campo di centrosinistra riformista riconfermi l’esperienza e l’efficacia che serve all’Autonomia per esser difesa. Sappiamo che è una richiesta possibile perché la legge permette alle autonomie speciali di fare alleanze territoriali, anche diverse dagli assetti nazionali, per il solo Senato della Repubblica.