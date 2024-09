10.12 - lunedì 9 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

La Fondazione Synthesis Srl è lieta di invitarla alla conferenza stampa per la nuova iniziativa de ilT Quotidiano, che si terrà il giorno lunedì 9 settembre ore 10, presso la sede del giornale in via Maccani 108/21 – Trento.

Questo nuovo progetto ha l’ambizione di promuovere i valori di comunità, confronto e sostenibilità.