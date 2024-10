“COMITATI NO TAV” – TRENTO * CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA: «CONFERENZA STAMPA 28/10 ORE 10.00, DIRETTA VIDEO OPINIONE»

10.15 - lunedì 28 ottobre 2024

Diretta streaming by: Agenzia giornalistica Opinione (riprese video: Maurizio Daldon)

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Si terrà presso la sede delle Associazioni ambientaliste in via Oss Mazzurana 54, lunedì 28 ottobre con inizio alle ore 10.00 per le radio e le televisioni ed alle 10.15 per i giornali, la conferenza stampa dei comitati No Tav e contro la Circonvallazione ferroviaria di Trento.

Nel corso dell’incontro con i giornalisti saranno illustrate le iniziative dei Comitati nei confronti delle istituzioni pubbliche, al fine che venga data attuazione alle politiche concrete richieste al Comune di Trento nell’incontro con i Capigruppo comunali dello scorso 28 settembre.

In particolare verranno descritte le iniziative per contrastare la diffusione dell’inquinamento a Trento Nord. Data l’importanza dell’argomento, evidenziata nei giorni scorsi da un importante nota dell’ Istituto Superiore di Sanità, si raccomanda la presenza.