11.02 - lunedì 14 agosto 2023

Invito alla conferenza stampa di presentazione della lista di Casa Autonomia.eu in vista delle elezioni provinciali 2023. L’incontro si terrà lunedì 14 agosto alle 11.00, presso l’hotel America in via Torre Verde, 50.

*

Paola Demagri e Michele Dallapiccola

Casa Autonomia.eu