APSS TRENTINO * “CODICE ROSSO“: «CONFERENZA STAMPA CON PROCURATORI RAIMONDI – CANOVA – CREPAZ / TONINA (PAT) / FERRO (APSS) 12/8 – 11.45 PRESSO TRIBUNALE» (DIRETTA VIDEO STREAMING OPINIONE)

11.59 - lunedì 12 agosto 2024

Lunedì 12 agosto, alle ore 11.45, nell’aula riunioni “Rosario Livatino” al 2° piano del Palazzo di Giustizia – Procura Generale della Repubblica, in largo Pigarelli 1 a Trento, si terrà la conferenza stampa sull’attuazione del «Codice Rosso» con la firma della convenzione tra la Procura della Repubblica per i minorenni di Trento e l’Azienda provinciale per i servizi sanitari e l’illustrazione dei dati di attività.

Saranno presenti l’assessore alla salute Mario Tonina, il procuratore della Repubblica di Trento Sandro Raimondi, il procuratore della Repubblica di Rovereto Orietta Canova, il procuratore della Repubblica per i minorenni di Trento Mansueto Maria Crepaz, il direttore generale dell’Apss Antonio Ferro e la direttrice dell’integrazione socio sanitaria dell’Apss Elena Bravi.