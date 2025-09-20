Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
DIRETTA VIDEO STREAMING TN-AA

COMITATO “INSIEME PER ANDREA PAPI” * CONFERENZA STAMPA – 19/9 10.30: «DAL PALAZZO DELLA REGIONE TN-AA A TRENTO DIRETTA VIDEO STREAMING»

10.33 - sabato 20 settembre 2025

Diretta video live streaming by: Agenzia giornalistica Opinione (riprese video: Maurizio Daldon)

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONI FRANCA PENASA

 

 

DICHIARAZIONI PIERANTONIO CRISTOFORETTI

 

 

 

 

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
DAVANTI AL PALAZZO DELLA REGIONE A TRENTO I RAPPRESENTANTI DEL COMITATO INSIEME PER ANDREA PAPI SABATO 20/09 ALLE ORE 10.30 TERRANNO UNA CONFERENZA STAMPA AL PALAZZO DELLA REGIONE A TRENTO

Per una presa di posizione sull’ennesima presa in giro della popolazione delle Valli fatta con la pubblicazione degli esiti del sondaggio Doxa commissionato da Trentino marketing con i soldi delle tasse dei trentini.

 

 

 

DIRETTA VIDEO STREAMING TN-AA

