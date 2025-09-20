COMITATO “INSIEME PER ANDREA PAPI” * CONFERENZA STAMPA – 19/9 10.30: «DAL PALAZZO DELLA REGIONE TN-AA A TRENTO DIRETTA VIDEO STREAMING»

10.33 - sabato 20 settembre 2025
DICHIARAZIONI FRANCA PENASA
DICHIARAZIONI PIERANTONIO CRISTOFORETTI
DAVANTI AL PALAZZO DELLA REGIONE A TRENTO I RAPPRESENTANTI DEL COMITATO INSIEME PER ANDREA PAPI SABATO 20/09 ALLE ORE 10.30 TERRANNO UNA CONFERENZA STAMPA AL PALAZZO DELLA REGIONE A TRENTO
Per una presa di posizione sull’ennesima presa in giro della popolazione delle Valli fatta con la pubblicazione degli esiti del sondaggio Doxa commissionato da Trentino marketing con i soldi delle tasse dei trentini.
