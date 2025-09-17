“FESTIVOLARE” * PRESENTAZIONE STAMPA – 17/9 12.00: «ROBERTO SANI E PAOLO PACOBELLI IN DIRETTA VIDEO STREAMING DA PALAZZO GEREMIA – TRENTO»

Diretta video live streaming by: Agenzia giornalistica Opinione (riprese video: Maurizio Daldon)
Mercoledì 17 settembre 2025 – 12.00 – sala Stampa, Palazzo Geremia – Trento
Alla presenza di Paolo Pocobelli, performer internazionale e primo istruttore paraplegico in Europa di acrobazia aerea, verrà illustrato il programma della manifestazione, prevista sabato 20 e domenica 21 settembre, presso l’Aeroporto Gianni Caproni di Trento. I protagonisti, le novità e tutte le attività pensate per il pubblico.
La Vostra presenza sarà particolarmente gradita per condividere insieme i dettagli di un evento che negli anni è cresciuto fino a diventare un punto di riferimento nazionale, capace di unire spettacolo, cultura e passione per il volo.
Il Comitato Organizzatore
Festivolare – Airshow del Trentino