Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
DIRETTA VIDEO STREAMING TN-AA CONTENUTO SPONSORIZZATO

“FESTIVOLARE” * PRESENTAZIONE STAMPA – 17/9 12.00: «ROBERTO SANI E PAOLO PACOBELLI IN DIRETTA VIDEO STREAMING DA PALAZZO GEREMIA – TRENTO»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
12.06 - mercoledì 17 settembre 2025

Diretta video live streaming by: Agenzia giornalistica Opinione (riprese video: Maurizio Daldon)
(Contenuto sponsorizzato)

 

 

 

 

 

 

 

 

Screenshot

 

 

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Mercoledì 17 settembre 2025 – 12.00 – sala Stampa, Palazzo Geremia – Trento

Alla presenza di Paolo Pocobelli, performer internazionale e primo istruttore paraplegico in Europa di acrobazia aerea, verrà illustrato il programma della manifestazione, prevista sabato 20 e domenica 21 settembre, presso l’Aeroporto Gianni Caproni di Trento. I protagonisti, le novità e tutte le attività pensate per il pubblico.

La Vostra presenza sarà particolarmente gradita per condividere insieme i dettagli di un evento che negli anni è cresciuto fino a diventare un punto di riferimento nazionale, capace di unire spettacolo, cultura e passione per il volo.

Il Comitato Organizzatore

Festivolare – Airshow del Trentino

Categoria news:
DIRETTA VIDEO STREAMING TN-AA CONTENUTO SPONSORIZZATO

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.