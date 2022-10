MUSE – TRENTO * URBAN NATURE 2022 E CITTÀ A MISURA D’APE: « LE ATTIVITÀ DEL MUSEO IN OTTOBRE, ESPLORANO E RACCONTANO LA BIODIVERSITÀ URBANA »

15.48 - sabato 01 ottobre 2022

Urban Nature 2022 e Città a misura d’ape. Le attività del MUSE, in ottobre, esplorano e raccontano la biodiversità urbana. Venerdì 7 ottobre, primo incontro dedicato all’apicoltura urbana con “Il ruolo degli impollinatori per la conservazione degli ecosistemi”, con Paolo Fontana, ricercatore entomologo Fondazione Edmund Mach.

Sabato 8 ottobre 2022. Urban nature, bioblitz al Parco delle Coste, con lo staff di MUSE, WWF e Società di scienze Naturali del Trentino. Il mese di ottobre vede il MUSE impegnato in una serie di iniziative a tema biodiversità cittadina e citizen science. Dopo l’inaugurazione del biotopo esterno alla serra del museo, un vero scrigno naturale nel cuore della città capace di ospitare piante in via di estinzione e piccoli anfibi e insetti, il museo concentra ora la sua attenzione sulle attività dedicate ad approfondire le caratteristiche degli ambienti cittadini.

Tra queste, al via venerdì 7 ottobre, il ciclo di conferenze e incontri con gli esperti “Città a misura d’ape. Come tutelare la biodiversità in contesti urbani”.

Il giorno successivo, sabato 8 ottobre, torna invece l’appuntamento con l’evento nazionale “Urban Nature: la festa della Natura in città”, iniziativa organizzata dal museo e promossa dal WWF per diffondere il valore e la cura della natura in città per il benessere delle persone. In programma uno speciale Bioblitz al Parco delle Coste, per monitorare la biodiversità cittadina, e scoprire quante specie diverse possono nascondersi anche nel giardino di casa.

CITTÀ a misura d’ape. Il programma

Ciclo di incontri – gratuiti e senza prenotazione – per conoscere le buone pratiche di gestione del verde e di salvaguardia della biodiversità, degli insetti impollinatori e della salute umana. Chi partecipa a tutti gli incontri 2022 riceverà in omaggio la speciale card membership dedicata alle persone appassionate di scienza. Per i docenti, gli appuntamenti costituiscono una possibilità di formazione.

Venerdì 7 ottobre 2022, 16.30 – 18.30

Il ruolo degli impollinatori per la conservazione degli ecosistemi

Come allestire orti, giardini e terrazzi per favorire la biodiversità in un contesto urbano. Focus su api sociali e solitarie. Con Paolo Fontana, ricercatore entomologo Fondazione Edmund Mach

Venerdì 21 ottobre 2022, 16.30 – 18.30

La salute delle api, apoidei e i cambiamenti climatici

Con Sergio Angeli, Professore associato di Entomologia Generale e Applicata, Libera Università di Bolzano

Venerdì 28 ottobre 2022, 16.30 – 18.30

Il triste pasto in un mondo senza api

Lo stretto legame tra cibo, impollinatori e ambiente. Con Daniele Biazzi, formatore Slow Food Api e Miele, esperto in Analisi Sensoriale del Miele e Apicoltore Urbano progetto Cremona Urban Bees

Venerdì 2 dicembre 2022, 16.30 – 18.30

Allevare le api in città è possibile?

Nuove frontiere dell’apicoltura urbana e Trento Comune amico delle api: le buone pratiche per rendere la città più accogliente per le api. Con Alberto Pontalti, apicoltore, e Giovanna Ulrici, Capoufficio Ufficio parchi e giardini Comune di Trento

Primavera 2023

X-Pollination

Un progetto di Citizen Science per coinvolgere studentesse/i e cittadine/i nel monitoraggio degli insetti impollinatori e delle loro interazioni con le piante. Con Maria Vittoria Zucchelli, mediatrice culturale MUSE e Andrea Sforzi, direttore del Museo di Storia Naturale Della Maremma.

URBAN NATURE. Il bioblitz

Il MUSE aderisce all’iniziativa nazionale Urban Nature, alla sua VI edizione, con un Bioblitz al Parco delle Coste a Trento.

Sabato 8 ottobre dalle 15 alle 17 sarà possibile unirsi allo staff esperto di MUSE, WWF e Società di scienze Naturali del Trentino per sperimentare una campagna di monitoraggio della biodiversità urbana.

La partecipazione all’evento è gratuita e prevede l’uso del proprio smartphone sul quale è necessario installare l’applicazione gratuita iNaturalist (iOS, Android). “Urban Nature” è un evento promosso da: WWF Italia e Associazione Nazionale Musei Scientifici. Organizzato da: MUSE – Museo delle Scienze con il patrocinio di: WWF Trentino Alto Adige, Cluster Biodiversità Italia, Cesab, Comune di Trento.

Ritrovo presso il parcheggio del Parco delle Coste (Loc. Fontanasanta – https://maps.app.goo.gl/v8AmcsCCHXTunzc7A). In caso di pioggia l’evento sarà annullato.