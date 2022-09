CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO (TN) * APERITIVI D’ARTE: « APPUNTAMENTO CON L’ARTE, COLLOQUIO CON ESPERTI PER APPASSIONATI E CURIOSI »

07.07 - venerdì 09 settembre 2022

Aperitivi d’arte. I colori della Serenissima. È un’iniziativa per vivere il museo in un’atmosfera gradevole e rilassata: un appuntamento con l’arte -e le opere esposte in mostra – per appassionati e curiosi a colloquio con esperti.

E per concludere, un piacevole aperitivo nell’affascinante atmosfera del castello.

mercoledì 14 settembre I ore 17.45

Nello specchio dei Guardi. Riflessi colorati tra natura e fantasia

Denis Ton

mercoledì 21 settembre I ore 17.45

Firmian, Cignaroli e il mito del parallelo tra Catone e Socrate

Stefano Ferrari

mercoledì 28 settembre I ore 17.45

È ora di cambiare! Arredi e dipinti settecenteschi per il Castello del Buonconsiglio

Michelangelo Lupo

mercoledì 5 ottobre I ore 17.45

Storie di pittori e condottieri: Simone Brentana, da Verona a Trento

Emanuele Principi

martedì 18 ottobre I ore 17.45

Dalla materia all’immagine. Materiali coloranti nei pittori del Settecento veneto

Paolo Bensi

Info e prenotazioni

Servizi educativi del museo: 0461 492811 (lun>ven 9>13 – 14>16)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA – posti limitati

TARIFFA: 5,00 €