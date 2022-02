MART – ROVERETO * MOSTRE – MARZO 2022: « DAL 13 MARZO AL 5 GIUGNO A TRENTO BERTOZZI E CASONI – ANTROPOCENE, DA UN’IDEA DI VITTORIO SGARBI »

16.46 - venerdì 25 febbraio 2022

Marzo 2022. Tra Trento e Rovereto, il marzo del Mart: una primavera di nuove mostre ed eventi.

Dal 13 marzo a Trento

Bertozzi & Casoni. Antropocene

Da un’idea di Vittorio Sgarbi, a cura di Gabriele Lorenzoni

Le ceramiche contemporanee di Bertozzi & Casoni dialogano con una selezione di opere di grandi artisti appartenenti alle Collezioni del Mart, come Fontana, Morandi e Melotti.

Galleria Civica, fino al 5 giugno

Carlo Gavazzeni Ricordi. Roma. Memorie di Adriano

Da un’idea di Vittorio Sgarbi e Lorenzo Zichichi, a cura di Tahar Ben Jelloun

Con stampe di grande formato, il fotografo Carlo Gavazzeni Ricordi racconta Roma attraverso i segni del passato e della contemporaneità.

Palazzo delle Albere, fino al 25 aprile

Dal 27 marzo a Rovereto

Paradisi perduti. La Galleria del Levante tra simbolismo e nuova oggettività

A cura di Alessandra Tiddia

La mostra ripercorre la storia della Galleria e del suo fondatore, Emilio Bertonati, attraverso opere appartenenti a importanti collezioni private e pubbliche.

Mart, fino al 12 giugno

Hayez e gli altri. Opere dalla collezione di Fondazione Caritro

A cura di Alessandra Tiddia

La Venere di Hayez dialoga con pitture e sculture provenienti dalla collezione di Fondazione Caritro, in deposito al Mart dal 2004.

Mart, fino al 1 maggio

Focus | Angelo Filomeno

Da un’idea di Vittorio Sgarbi

Il focus dedicato ad Angelo Filomeno unisce la tradizione del ricamo con richiami alla pittura classicista.

Mart, fino al 12 giugno

MART OPEN DAY

Domenica al museo: ingresso gratuito nelle prime domeniche dei mesi invernali.

Il 6 marzo approfitta dell’ultimo appuntamento prima della pausa.

I Mart Open Day torneranno a ottobre, novembre, dicembre.

6 marzo, ore 10 – 18

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria

al Mart di Rovereto e alla Casa d’Arte Futurista Depero.

Visite guidate alle mostre, costo €2 a persona

Mart

ore 11, Depero new Depero

ore 15, Canova tra innocenza e peccato

Casa d’Arte Futurista Depero

ore 11, Depero e la sua casa d’arte da Rovereto a New York

La prenotazione alle visite guidate include l’ingresso a tutte le mostre del museo.

Entro venerdì 4 marzo alle ore 12, scrivi a education@mart.tn.it o chiama 0464 454108135 per riservare il tuo posto!

Laboratorio Bianco come il gesso, costo €5 a bambino (dai 5 ai 12 anni)

ore 15, Mart, Area educazione

Info e prenotazioni education@mart.tn.it, 0464 454135108

Concerto Nuova forma e nuova vita

ore 16.30, Mart, Sala conferenze

Gli allievi di Composizione e Musica da camera del Conservatorio F.A. Bonporti di Trento e Riva del Garda propongono un lavoro creativo di arrangiamento, strumentazione e trascrizione di brani di Riccardo Zandonai.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Info: eventi@mart.tn.it

Accesso con Green Pass rafforzato

Scopri di più e organizza la tua domenica al museo!

EVENTI MART

Mart Talk

3 marzo, ore 18.30 – Sale espositive Mart e diretta Facebook

Visita guidata Canova tra innocenza e peccato con Mustafa Sabbagh

Considerato dal curatore Peter Weiermair tra i “cento fotografi più influenti al mondo”, Mustafa Sabbagh conduce una speciale visita guidata a Canova tra innocenza e peccato. Il fotografo è presente in mostra con Ferite, serie che ritrae le opere del maestro neoclassico danneggiate durante i bombardamenti del 1917. Artista affermato e fine conoscitore della storia della fotografia, Sabbagh comporrà un affresco personale tra intuizioni critiche e racconti dei suoi incontri con Mapplethorpe, Newton e altri tra i massimi rappresentanti della fotografia del ‘900.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Clicca qui per prenotare. Non puoi esserci? Segui la diretta Facebook sulla pagina del Mart!

Info: eventi@mart.tn.it

Mart Talk

4 marzo, ore 18 – Sale conferenze Mart

Presentazione dell’Associazione Bosco dei poeti

In occasione dei 25 anni dalla nascita del Bosco dei poeti, l’Associazione si presenta al territorio mostrando il proprio impegno in attività culturali, didattiche e di promozione sociale. Nel connubio tra Arte e Natura il Bosco dei Poeti guarda al futuro e rilancia il proprio ruolo. In questa occasione verranno esposti alcuni materiali e opere dell’artista Sergio Dangelo, recentemente scomparso, che fanno parte del deposito Bosco dei poeti presso il Mart.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Info: eventi@mart.tn.it

Mart Talk

10 marzo, ore 18 – Sala conferenze Mart

Presentazione del libro L’altra metà dell’avanguardia quarant’anni dopo

Milano, 1980. La critica d’arte Lea Vergine cura L’altra metà dell’avanguardia 1910-1940 una mostra su oltre cento artiste attive nelle avanguardie d’inizio Novecento ed escluse dalla storia dell’arte. Quarant’anni dopo la storica dell’arte Angela Maderna analizza il contesto culturale dell’epoca, il dibattito innescato dalla mostra e la sua eredità sia nell’ambito degli studi di genere, sia sul piano della formazione e della divulgazione. Partendo dalla ricerca di Lea Vergine e dalle diverse posizioni dei movimenti femministi italiani, il volume denuncia come ancora oggi i principali studi dimentichino le protagoniste della storia dell’arte.

In occasione della Giornata internazionale della Donna, l’autrice Angela Maderna dialoga con la storica dell’arte Elvira Vannini.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Non puoi esserci? Segui la diretta Facebook sulla pagina del Mart!

Info: eventi@mart.tn.it

Mart Talk

11 marzo, ore 18 – Foyer del secondo piano, Mart

Conferenza Nella continuità del costruire

Proseguono le serate dedicate alle Nuove frontiere del Regionalismo Critico promosse dal CITRAC, CIrcolo TRentino per l’Architettura Contemporanea, con un’inedita conferenza degli studi Flaim Prünster Architekten e Schiefer Tschöll Architektur. La mostra Nella continuità del costruire, allestita nel Foyer del primo piano e visitabile fino al 13 marzo, espone i lavori degli studi realizzati con Walter Angonese, architetto altoatesino e direttore dell’Accademia di Architettura di Mendrisio.

Intervengono Francesco Flaim, Quirin Prünster, Kathrin Schiefer e Thomas Tschöll.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Clicca qui per prenotare. Si consiglia di presentarsi in anticipo per la registrazione dei crediti formativi professionali.

Non puoi esserci? Segui la diretta Facebook sulla pagina del CITRAC!

Mart Danza

13, 20, 27 marzo, ore 16.30 – Foyer del secondo piano, Mart

Danzare il Museo

Giovani danzatori e danzatrici del Liceo musicale e Coreutico di Trento propongono delle performance di danza ispirate alle opere della mostra “Canova tra innocenza e peccato”.

Ingresso libero, se preferisci riservare il posto scrivi a education@mart.tn.it

Mart Talk

31 marzo, ore 18 – Sala America della mostra Depero new Depero

Depero. 1929 Drama. Tutto quello che avreste voluto sapere

Depero. 1929 Drama è una costruzione sintetica di New York, ma anche un gioco, un’installazione, un proto-fumetto. Realizzata con materiali poveri, l’installazione si anima di personaggi in miniatura che come minuscole marionette in un teatrino mettono in scena un dramma, quello raccontato nel canovaccio scritto da Depero per la pubblicazione di New York film vissuto. Come e quando è nato, chi ci ha lavorato? A queste e altre domande rispondono Gaetano Cappa, Istituto Barlumen, con Nicoletta Boschiero, Mart e Federico Zanoner, Archivio del ‘900.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Clicca qui per prenotare. Info: eventi@mart.tn.it

MEMBERSHIP

4 marzo, ore 20 – Mart

Visita alla mostra Depero new Depero

Prenotazioni entro il 2 marzo

12 marzo – Galleria Civica e Palazzo delle Albere

Visita in anteprima alle mostre di Trento

ore 11, Bertozzi & Casoni. Antropocene, Galleria Civica

ore 14, Carlo Gavazzeni Ricordi. Roma. Memorie di Adriano, Palazzo delle Albere

Prenotazioni entro il 10 marzo

17 marzo, ore 16.30 – Alfio Ghezzi Bistrot Mart

Evento Dialogo tra Arte e Ristorante: il bosco non fa paura

Incontro e aperitivo con l’artista Amina Pedrinolla e lo chef stellato Alfio Ghezzi.

Costo €15 a persona

Prenotazioni entro il 14 marzo

26 marzo, ore 11 – Mart

Visita in anteprima alla mostra Paradisi perduti. La Galleria del Levante tra simbolismo e nuova oggettività

Prenotazioni entro il 24 marzo

30 marzo, ore 17 – Atelier di Andrea Fontanari, Pergine

Studio visit: Andrea Fontanari

Prenotazioni entro il 28 marzo. Posti limitati a un massimo di 15 persone.

Tutti gli eventi sono riservati ai possessori della Membership Card.

Info e prenotazioni: membership@mart.tn.it, 0464 454169