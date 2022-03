CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA * SPETTACOLI: « CINEMART PROSEGUE CON “TRUE MOTHERS” DELLA REGISTA GIAPPONESE NAOMI KAWASE, ALL’AUDITORIUM MELOTTI DI ROVERETO IL 15/3 (ORE 21.00) »

17.53 - sabato 12 marzo 2022

Cinemart prosegue con “True mothers” della regista giapponese Naomi Kawase. Martedì 15 marzo, ore 21, Auditorium Melotti di Rovereto.

Cinemart, il ciclo di appuntamenti del Centro Servizi Culturali S. Chiara dedicato alla settima arte, curato in collaborazione con il Nuovo Cineforum di Rovereto, prosegue martedì 15 marzo, all’Auditorium Melotti di Rovereto, con “True mothers”, pellicola del 2020 firmata dalla regista giapponese Naomi Kawase, proposta in versione originale sottotitolata.

Satoko e Kiyozaku Kurihara non possono avere figli e dopo aver valutato diverse opzioni scelgono di adottarne uno. Si rivolgono così a Baby Baton, un luogo incantevole nella prefettura di Hiroshima dove vengono accolte ragazze incinte, spesso molto giovani, che non potranno tenere con sé la propria prole. Una di queste ragazze, Hikari, affida il figlio Asato ai Kurihara, ma cinque anni e molte vicissitudini dopo li rintraccerà per poter rivedere Asato.

La proposta di Cinemart proseguirà il 22 marzo con Collective del regista romeno Alexander Nanau (candidato a due Premi Oscar), presentato in versione originale sottotitolata.

*

Info e biglietti

Per partecipare è previsto un biglietto di ingresso al costo di 5 euro acquistabile su www.centrosantachiara.it, con una riduzione a 3 euro per i possessori della tessera del Cineforum.

Si ricorda che, in ottemperanza al Decreto-Legge 26 novembre 2021, n.172, art. 5 e art. 6, per accedere all’evento è obbligatorio essere muniti del Green Pass rafforzato. Inoltre, a seguito del Decreto Legge 24 dicembre 2021, n.221, è previsto l’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2.

La richiesta di certificazione verde non verrà applicata ai minori di 12 anni o agli esenti dalla campagna vaccinale.

La certificazione verrà controllata dal personale addetto al momento dell’ingresso. In caso di indisponibilità del Green pass rafforzato non sarà possibile accedere agli spazi.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.centrosantachiara.it