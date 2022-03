CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO (TN) * “#GIOCOSAMENTEINMUSEO“: « SABATO 19 MARZO IL MUSEO ORGANIZZA UN’ATTIVITÀ PER BAMBINI CURIOSI E PAPÀ CHE VOGLIONO METTERSI ALLA PROVA »

14.21 - mercoledì 16 marzo 2022

#GIOCOSAmenteAlMUSEO. Durante l’inverno i Servizi educativi continuano a tenervi compagnia con delle attività per scoprire giocosamente alcune curiosità sul museo e le sue collezioni nel rispetto delle norme di sicurezza: presso la biglietteria è possibile richiedere un KIT autogestito per una visita del castello a misura di famiglia.

Nel mese di febbraio tornano le attività laboratoriali della domenica pomeriggio, per approfondire la mostra “D’azzurro rosso e argento. Il linguaggio dell’araldica e lo stipo dei Wolkenstein” e divertirsi con alcune proposte a tema carnevalesco.

ATTENZIONE! Per partecipare alle attività è necessario prenotare attività e ingresso alle sedi del museo: PRENOTA UNA VISITA.

Dal 10 gennaio i maggiori di 12 anni devono esibire il Super Green Pass.

Family Trentino

Il museo è accreditato tra i soggetti che hanno sviluppato politiche attente alle famiglie, attraverso agevolazioni tariffarie, servizi volti ad agevolare la visita e la permanenza in museo (spazio Family con angolo per l’allattamento e un angolo gioco/rilassamento per i più piccoli, servizi igienici dedicati alle famiglie con bambini piccoli dotati di apposito fasciatoio), attività e materiali specifici per famiglie.

Mappa dei servizi Family

*

I Servizi educativi del Museo continuano a tenervi compagnia con divertenti attività per scoprire giocosamente alcune curiosità sul museo e le sue collezioni nel rispetto delle norme di sicurezza!

Proseguono le attività laboratoriali della domenica pomeriggio e nella giornata di sabato 19 marzo , in occasione della Festa del papà , il museo organizza un’attività per bambini curiosi e papà che vogliono mettersi alla prova con la costruzione di un castello di carta!