FONDO COMUNE CASSE RURALI TRENTINE – VIDEOINTERVISTA AL PRESIDENTE SILVIO MUCCHI * FOCUS SU: « POST PANDEMIA, LA POLITICA DELLA PRUDENZA »

POST PANDEMIA: LA POLITICA DELLA PRUDENZA

Presidente Mucchi, le 15 Casse rurali del Trentino hanno accantonato nell’ultimo bilancio 126 milioni per “rettifiche prudenziali”: significa che ipotizzate congiunture negative anche per svalutazioni per raggiungere i parametri di copertura fissati dalla Banca centrale europea? Può focalizzare quali reputate siano gli “stock” dei vecchi crediti deteriorati, soprattutto per la fase “Post pandemia”?

Clip n.° 8