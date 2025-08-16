MISS TRENTINO ALTO ADIGE * SPETTACOLO: LEONARDI, «A COGOLO DI PEIO LE 30 FINALISTE, IL 17/8 ALLE 21.00»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
GRAN FINALE DI MISS TRENTINO ALTO ADIGE A COGOLO DI PEIO
Cresce l’attesa per l’evento più glamour dell’estate trentina: la Finalissima di Miss Trentino Alto Adige, tappa ufficiale del Concorso Nazionale Miss Italia 2025. Domenica 17 agosto, alle ore 21.00 con ingresso libero, l’incantevole Piazza Monari di Cogolo di Pejo si trasformerà in un palcoscenico d’eccellenza, ospitando una serata all’insegna di moda, talento, spettacolo e inclusività.
La serata, organizzata con il prezioso supporto del Consorzio turistico Peio 3000, Apt val di Sole, Funivie Pejo, Hotel Rosa degli Angeli, Comune di Pejo, lterme di Pejo, Sparkasse, vedrà la partecipazione di 30 finaliste selezionate tra le oltre 300 candidate che hanno animato il tour estivo del concorso, toccando alcune delle località più belle della regione.
Solo una tra le 30 ragazze in gara verrà incoronata Miss Trentino Alto Adige 2025 e rappresenterà la regione alla Finale Nazionale di Miss Italia, in programma il 15 settembre a Porto San Giorgio, trasmessa in prima serata su Rai Play. La vincitrice accederà direttamente alla Finale, senza passare dalle pre-finali.
La giuria si troverà di fronte a un compito arduo e stimolante: selezionare la giovane donna che meglio rappresenta l’essenza della bellezza e del talento trentino. Non solo estetica, ma anche personalità, intraprendenza, capacità di affrontare le sfide e di esprimere la propria unicità. Le ragazze dovranno quindi distinguersi non solo per la loro eleganza, ma anche per carisma, determinazione e simpatia.
Per garantire una valutazione a 360 gradi, la giuria avrà il privilegio di conoscere le candidate già nel pomeriggio, in un incontro a porte chiuse che permetterà loro di interagire direttamente con le concorrenti. In questa occasione, le ragazze saranno messe alla prova con domande mirate, progettate per esplorare la loro personalità, le loro ambizioni e i valori che le guidano nella vita quotidiana. Sarà il momento in cui emergono le storie più intime, quelle di coraggio e resilienza che raccontano il vero spirito delle concorrenti, al di là dell’apparenza.
Questo incontro riserverà sicuramente emozioni forti, poiché ogni risposta darà alla giuria la possibilità di scoprire chi sono veramente le ragazze che si stanno preparando a brillare sul palco.
Miss Italia in Trentino Alto Adige, grazie alla direzione artistica di Sonia Leonardi, titolare della Soleo Show model agency, si distingue da anni per il suo approccio inclusivo e innovativo, che celebra la bellezza in tutte le sue forme.
“Il nostro concorso – spiega Leonardi – è un percorso di crescita, un’esperienza autentica che valorizza la personalità, il coraggio e l’unicità di ogni partecipante. Non contano più taglie, misure o altezza: contano i valori, le storie e la forza delle donne.”
Molte ragazze hanno trovato in Miss Italia un’occasione per riscattarsi da esperienze di bullismo, violenza, disturbi alimentari e psicologici, trasformando il palcoscenico in uno spazio di consapevolezza e libertà.
Le finaliste vivranno un’intera giornata dedicata alla bellezza del territorio e alla preparazione dello spettacolo: vestite Givova, inizieranno dallo Shooting esclusivo a Pejo 3000 – per valorizzare il paesaggio alpino e promuovere il turismo locale, seguirà poi la visita alle Terme di Pejo – tra benessere, natura e salute.
Durante la serata, le finaliste, curate nel hair look dagli hairstylist Framesi del Salone New Look di Commezzadura, Salone Magic Hair di Trento, Salone Maison Style di Castel Ivano e il Salone Fashion Hair di Rovereto, si alterneranno in passerella in diverse uscite, ognuna pensata per esprimere una sfumatura diversa della loro personalità e femminilità.
Si comincerà con look casual e contemporanei, per raccontare la bellezza quotidiana, quella autentica, vicina al pubblico. Sarà un momento in cui le ragazze mostreranno il loro portamento, la naturalezza e la capacità di trasmettere sicurezza anche nella semplicità.
Gran finale con la passerella più attesa: le ragazze indosseranno raffinati abiti da sera, veri e propri capolavori di eleganza che ne esalteranno la grazia e la portanza. Un momento di grande impatto visivo ed emozionale, che darà alla serata un tocco di magia e glamour.
La Finalissima di Miss Trentino Alto Adige sarà un vero spettacolo a tutto tondo, capace di unire bellezza, intrattenimento e performance artistiche di alto livello. Sul palco, infatti, si alterneranno ospiti d’eccezione pronti a stupire il pubblico: le atlete dell’Acrobatica Valli del Noce porteranno in scena coreografie mozzafiato sospese in aria, tra eleganza e forza, con esibizioni acrobatiche ad alto impatto visivo che lasceranno il pubblico con il fiato sospeso. Un mix perfetto di tecnica e armonia che trasformerà la piazza in un’arena di emozioni.
Sul palco anche i giovanissimi campioni mondiali di danze caraibiche della scuola Des Etoiles che incendieranno il palco con il ritmo travolgente della salsa, cha cha cha, della bachata e del merengue. Con la loro energia, il talento e la passione per la danza, questi giovani ballerini sapranno coinvolgere e conquistare il cuore degli spettatori di ogni età.
Attesissimo il momento comico con Alberto Caiazza, maestro del suono e celebre rumorista noto al grande pubblico per le sue esilaranti performance nei programmi televisivi Zelig e Colorado. Con la sua verve unica e la capacità di imitare suoni e rumori della vita quotidiana in modo sorprendente, Caiazza regalerà momenti di leggerezza e divertimento puro.
Madrina della serata: Fabiana Trentin, Miss Trentino Alto Adige 2024, ospite e giurata della finale.
Saranno assegnati anche i titoli di Miss Alto Adige Südtirol e Miss Social, validi per l’accesso alle prefinali nazionali.
Una serata da non perdere, per vivere da vicino l’evoluzione della bellezza nel 2025: autentica, inclusiva e libera.
Ingresso gratuito. Inizio alle ore 21.00. info@soleoshow.com