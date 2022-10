CENTROSANTACHIARA.IT * “MUSICANTICA“: « PROSEGUE CON UN CONCERTO DEDICATO AL MONDO MUSICALE DEL SEICENTO ROMANO, A TRENTO – CHIESA S. FRANCESCO SAVERIO (17/10 -20.30) »

20.30 - giovedì 13 ottobre 2022

Il calendario di Trento Musicantica prosegue con un concerto dedicato al mondo musicale del Seicento romano. In programma, in prima esecuzione moderna, la Missa Paradisi Portas a otto voci di Orazio Benevoli. Protagonisti dell’evento, lunedì 17 ottobre alle 20.30 nella Chiesa di San Francesco Saverio a Trento, sono le Cappelle Musicali di San Giacomo e di Santa Maria dell’Anima di Roma dirette dal Maestro di Cappella Flavio Colusso. Progetto e cura artistica del festival: Danilo Curti-Feininger, Roberto Gianotti, Marco Gozzi.

Il prossimo appuntamento di Trento Musicantica, la rassegna di concerti e incontri organizzata dal Centro Servizi Culturali Santa Chiara e dal Centro di eccellenza Laurence K.J. Feininger, è dedicato al mondo musicale seicentesco della grande policoralità romana. In programma la prima esecuzione moderna della Missa Paradisi Portas a otto voci di Orazio Benevoli (1605-1672), nell’anno in cui ricorrono i 350 anni dalla morte.

Realizzato in collaborazione con Musicaimmagine, con la Fondazione G. Pierluigi da Palestrina e con il Pontificio Istituto Teutonico di S. Maria dell’Anima, il concerto, che oltre alla Missa prevede l’esecuzione di mottetti e ricercari, vede protagoniste le Cappelle Musicali romane di San Giacomo e di Santa Maria dell’Anima con Stefano Guadagnini, canto primo, Paolo Borgonovo, alto primo, Antonio Orsini, tenore primo, Guglielmo Buonsanti, basso primo, Leonardo Malara, canto secondo, Raimundo Pereira Martinez, alto secondo, Luigi Petroni, tenore secondo, Walter Testolin, basso secondo, Luigino Leonardi, trombone e Alessandro Albenga, organo. Maestro di Cappella è Flavio Colusso, compositore, musicologo e direttore attivo nel grande repertorio lirico e sinfonico e nella produzione di inediti, prime esecuzioni e sue composizioni.

Grande polifonista della scuola romana del Seicento, principale rappresentante del cosiddetto “barocco colossale”, Orazio Benevoli è un compositore spesso proposto dal Festival per l’intenso lavoro di studio, di trascrizione e di riscoperta che Laurence Feininger dedicò alle sue opere. Autore di una grande quantità di composizione sacre, la fama di Benevoli è legata in particolare alla sua produzione di musica policorale (messe da nove a sedici voci, salmi da dieci a ventiquattro voci), rappresentativa dello stile romano del pieno Seicento.

L’esecuzione della Missa Paradisi Portas a otto voci, in scaletta con brani di Girolamo Frescobaldi e di Flavio Colusso, consente di riscoprire un importante capitolo della produzione sacra seicentesca, con una scrittura che alterna momenti di grande cantabilità a momenti corali di grande potenza espressiva. Un appuntamento che disegna un percorso di ascolto di notevole intensità, un viaggio dove lasciarsi affascinare dalla bellezza delle trame presenti nelle partiture e dall’eleganza di un’esecuzione che diventa fucina di sorprese ed emozioni.

Il concerto successivo sarà mercoledì 19 ottobre presso la Sala Marangonerie del Castello del Buonconsiglio con la Compagnia Dramatodia diretta da Alberto Allegrezza in L’eccellenza et trionfo del porco, opera burlesca dello scrittore, cantastorie, commediografo ed enigmista bolognese Giulio Cesare Croce (1550-1609).

Lunedì 17 ottobre 2022 – ore 20.30 | Trento – Chiesa di San Francesco Saverio

ORAZIO BENEVOLI, MISSA PARADISI PORTAS E MOTTETTI

Cappella Musicale di San Giacomo e di Santa Maria dell’Anima (Roma).

Maestro di Cappella Flavio Colusso

In collaborazione con la Fondazione G. Pierluigi da Palestrina e con il

Pontificio Istituto Teutonico di S. Maria dell’Anima

