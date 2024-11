ASSESSORE PAT GEROSA RISPONDE A MANICA (PD) * MART – OPERE PRESTATE DA TERZI: «95 MILA EURO NEL 2018 PER 746 QUADRI, 217.097 MILA EURO NEL 2023 PER 1.738 DIPINTI»

09.09 - venerdì 15 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

RISPOSTA

“Cosa accade al Mart?” Risposta interrogazione n. 190 di data 4 marzo 2024. In relazione all’interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.

1. Nel corso dell’ultimo triennio il Consiglio di Amministrazione del Museo ha ritenuto di fondamentale importanza sostenere l’attività espositiva delle proprie sedi, al fine di recuperare il livello di visitatori che il Mart aveva registrato fino al 2013. Il perseguimento di questo obiettivo strategico ha richiesto l’aumento del budget disponibile per la realizzazione di mostre e di iniziative pari a circa 3 milioni annui. Per fare un raffronto, tenendo presente che nel periodo 2012-2014 la media annuale della spesa per tali attività era di 2,7 milioni, e va considerata – rispetto al budget di 10 anni fa – la rivalutazione monetaria di circa il 23% e l’attribuzione di una nuova e ulteriore sede espositiva a Palazzo delle Albere a Trento per la quale programmare e organizzare iniziative di promozione della cultura artistica contemporanea.

Si riporta di seguito la tabella con il riepilogo dei dati degli ultimi 5 anni relativi ai costi delle mostre ed ai visitatori complessivi delle sedi museali: Mart, Casa d’Arte Futurista Depero, galleria Civica, Palazzo delle Albere.

Risulta evidente che, a fronte dell’aumento del budget delle risorse a disposizione per le mostre, è stato registrato un aumento dei visitatori del 45% dal 2019 al 2023. In particolare, per la sede del Mart il raffronto 2019-2023 evidenzia un aumento del 51% e per il Museo Depero un aumento del 39%.

I visitatori della sede del Mart, rispetto al 2022, hanno evidenziato un aumento 36%, quelli della sede del Museo Depero un aumento del 42%. Tre sono le principali categorie di frequentatori del Mart: visitatori individuali, gruppi e scuole, cresciuti rispettivamente del 18%, 62% e 96%, confermano il trend positivo osservato nel 2022. Nel 2023 il totale di pubblico pagante è del 63,5%, mentre quello gratuito (nel quale sono presenti scuole, minori di 14 anni, categorie speciali, prime domeniche del mese secondo il modello nazionale promosso dal MiC, convenzioni, omaggi e inaugurazioni mostre) si assesta sul 36,5%.

I dati sono quindi positivi e sono in linea con gli obiettivi delineati dal Consiglio di Amministrazione.

2. Si riporta di seguito il dettaglio numerico delle opere prestate da terzi al Museo per mostre nel periodo 2018-2023 con il relativo costo complessivo annuale.

Si precisa che fra gli oneri di prestito sono compresi: loan fees, diritti d’autore, diritti di riproduzione, interventi conservativi e di restauro.

3. Non rientra nelle finalità del Museo effettuare stime o valutazioni economiche di opere d’arte, anche a seguito della relativa esposizione. Le opere d’arte sono esposte dal Museo esclusivamente (art. 2, comma 1, Regolamento del Museo) per “custodire, conservare, valorizzare e promuovere lo studio e la conoscenza dell’arte moderna e contemporanea”, a prescindere dal loro valore economico ma per il loro valore storico e culturale.

4. Si riporta di seguito il dettaglio delle opere prestate per attività espositive da terzi al Museo per le quali sono stati effettuati interventi conservativi/restauri nel periodo 2019-2023:

5. La mostra “Da Niccolò dell’Arca a Francesco Hayez” è stata organizzata da APT Val di Sole, in collaborazione con il Comune di Caldes, per la quale è stato richiesto un apporto al Castello del Buonconsiglio solo per la messa a disposizione degli spazi allestitivi e l’eventuale collaborazione operativa per l’allestimento delle sale individuate per l’apertura al pubblico: tutte attività formalizzate in un accordo organizzativo tra il Museo e i suddetti soggetti. Gli elementi di risposta sono quelli già forniti per le interrogazioni n. 509 dd. 23 maggio 2019 e n. 1270 dd. 25 marzo 2020, riguardanti la medesima mostra. Si specifica pertanto che il Castello del Buonconsiglio non ha sostenuto alcuna spesa di finanziamento sul proprio bilancio per i suddetti organizzatori, relativa all’allestimento temporaneo, e non è conseguentemente in possesso di un bilancio dettagliato per la mostra in oggetto. A titolo informativo si comunica che sulla base dei dati in possesso del Museo la mostra ha avuto 12.491 visitatori nel periodo giugno 2019-gennaio 2020; nello stesso periodo si è registrata l’affluenza di 5.094 visitatori interessati unicamente al percorso museale, per i quali era invece prevista l’entrata gratuita.

6. L’opera di Caravaggio “Il Seppellimento di Santa Lucia” è stata esposta al Mart dal 9 ottobre 2020 al 6 dicembre 2020. La mostra è stata chiusa anticipatamente al pubblico, a seguito dei provvedimenti dell’autorità provinciale e governativa nell’ambito delle misure per l’emergenza sanitaria Covid, che hanno disposto la chiusura dei musei dal 6 novembre 2020 ad inizio gennaio 2021.

Nei soli 27 giorni di apertura al pubblico l’esposizione ha visto la presenza di n. 12.767 visitatori, mettendo immediatamente in evidenza come l’apprezzamento a tale iniziativa sarebbe stato importante se avesse potuto seguire la sua regolare programmazione, sia di apertura sia di proposta di mediazione culturale.

Per l’esposizione dell’opera in oggetto il Museo ha sostenuto costi di trasporto (iva compresa) pari ad € 55.509,06, costi di assicurazione pari ad € 24.000,00 e canone di concessione per il prestito pari ad € 130.000,00 corrisposto al Ministero dell’Interno-Fondo Edifici di Culto, proprietario dell’opera, che ha provveduto al relativo restauro.

7. I provvedimenti circa la nuova pianificazione degli uffici dell’istituzione museale sono stati assunti dalla struttura provinciale competente per il personale sulla base delle esigenze organizzative prospettate e condivise al fine di garantire un’organizzazione idonea ad affrontare in maniera efficace ed efficiente gli obiettivi e le sfide della programmazione delle attività museali, e le decisioni circa le funzioni di preposizione di sostituto direttore sono state attribuite al personale nel rispetto della normativa vigente, nelle more del bando di concorso.

8. Il funzionario provinciale assegnato, direttamente e a scadenza temporale, alla segreteria del Presidente del Museo, oltre alle funzioni di assistenza all’operatività della Presidenza in tutte le sue competenze e relazioni, è incaricato di seguire dal punto di vista organizzativo la realizzazione delle iniziative approvate dal Consiglio di Amministrazione e, in generale, di coltivare i rapporti con le realtà locali, soprattutto con la gestione del progetto provinciale Galassia Mart, che mette in relazione le opere d’arte moderna e contemporanea del Mart con il territorio locale nell’ottica di una promozione sempre più allargata e condivisa di tale patrimonio.

Distinti saluti.

-dott.ssa Francesca Gerosa

Vicepresidente e Assessore all’Istruzione, Cultura e Sport, politiche per la famiglia, per i giovani e per le pari opportunità

///

INTERROGAZIONE

Oggetto: COSA ACCADE AL MART? Come sempre il presente affonda nel passato.

La recente pubblicazione dei dati sulle affluenze agli eventi espositivi, promossi e realizzati dal M.A.R.T. di Rovereto (vedi il “T” del 22.02.2024), apre la possibilità di alcune riflessioni che, non volendo assumere i toni di un giudizio, si limitano alla lettura dei fatti noti ed alla richiesta di chiarimenti, laddove necessario. Lo scopo quindi non è quello di stimolare polemiche, bensì di mettere sotto la lente di ingrandimento del controllo istituzionale, comportamenti, opzioni e scelte realizzate con l’utilizzo di denaro pubblico e come tali soggette a verifiche ed approfondimenti, senza che ciò sia sempre inteso come insulto o atto di “lesa maestà” da parte di qualsiasi persona e/o istituzione coinvolta.

Ciò premesso, va anzitutto preso atto di come il cosiddetto “effetto Sgarbi”, ovvero l’impulso che la figura dell’attuale presidente del museo avrebbe dato alla crescita del pubblico, sembra collocabile all’interno di un trend non contraddistinto da stratosferiche differenze di picco con il passato ma collocabile invece dentro pur apprezzabili medie condivisibili con altre gestioni del museo. Nella lettura dei dati, peraltro non di parte trattandosi di report del museo stesso, balza invece all’occhio quella che si può definire una sorta di “esplosione”, se messa in relazione al passato, della spesa complessiva per le mostre durante l’attuale presidenza ed alla quale non sembra affatto corrispondere appunto una crescita, altrettanto imponente e costante, della fruizione pubblica di queste mostre.

Inoltre, all’interno dell’esame di tali costi diventa di interesse pubblico riservare uno sguardo più analitico sull’esposizione – e quindi relativo prestito – di circa 150 opere di proprietà della Fondazione Cavallini Sgarbi, nell’ultimo quinquennio e nel contesto degli eventi espositivi fin qui realizzati dal M.A.R.T..

Come noto, nel mondo dell’arte e nella determinazione del valore di un’opera, l’esposizione della stessa può giocare un ruolo non secondario e spesso contribuisce alla lievitazione del valore di mercato dell’opera stessa, come afferma più di un esperto del settore. Alla luce di questa considerazione, diventa quindi lecito chiedersi, non solo quanto tali prestiti siano costati, ma anche quale valore aggiunto abbiano raccolto le opere della suddetta Fondazione, proprio attraverso le esposizioni curate dal museo in oggetto.

L’impressione è che il meccanismo non sia nuovo. In passato, ad esempio, con la mostra, tenutasi a Castel Caldes in val di Sole dal giugno 2019 al gennaio 2020 e presentata sotto il titolo: “Da Niccolo dell’Arca e Francesco Hayez”, i quadri esposti venivano quasi tutti dalla medesima Fondazione, alla quale pare difficile ritenere che il prof. Vittorio Sgarbi sia del tutto estraneo. La Fondazione riceveva per il prestito ingenti somme, nonché il riconoscimento di 1 euro per ogni biglietto emesso, mentre il curatore poteva vantare di non ricevere compenso alcuno. Ricordiamo che, come esposto nella risposta all’interrogazione n. 1964/XVI, la mostra costò complessivamente 186.394,71 euro, dei quali 40.542,35 a carico della Provincia, mentre gli introiti furono pari a 86.310,00 euro e lo sbilanciamento fu pagato dall’A.P.T. locale. I visitatori, giova ricordare, furono circa 16.000, in linea con la stagione d’apertura precedente senza mostra.

Certamente a distanza di quasi cinque anni la Giunta è in possesso di ulteriore dettaglio di ogni singola voce di spesa, considerata l’erogazione del contributo, utile per valutare dettagliatamente i risultati dell’iniziativa.

Tornando al MART. Le opere esposte e messe in catalogo acquisiscono così ulteriore valore, la proprietà delle stesse ricava i giusti guadagni dal prestito ed il presidente del museo, che attiva questa procedura e che non è estraneo all’ente proprietario e prestatore, può esibire una immagine immacolata dichiarando di non ottenere alcun guadagno personale da quest’operazione. Ma non basta. Più di un’opera, prestata dalla Fondazione Cavallini Sgarbi al MART, sembra abbia necessitato di lavori di pulitura e di restauro, i cui costi sono rimasti in capo al museo stesso, quindi a spese del bilancio dell’ente pubblico, tornando a vantaggio però della proprietà dei quadri.

Anche in questo caso l’aggancio con il passato non può passare inosservato, se solo si rammenta la complessa vicenda legata alle polemiche circa il prestito di un quadro di Caravaggio – “ Il seppellimento di S. Lucia” – che venne sottoposto ad un intervento conservativo, affidato al coordinamento della dott.ssa Silvia Paola Mazza per un compenso pari ad euro 9.375,00.=, ovviamente a carico del bilancio del museo. In buona sostanza, emerge come spesso i prestatori di opere al MART ottengono, non solo il giusto prezzo per tale prestito, ma anche un valore aggiunto rappresentato da lavori di restauro e/o di intervento conservativo, secondo una prassi che, nello specifico caso della Fondazione Cavallini Sgarbi, suscita più di una domanda considerato un conflitto di interessi che appare del tutto evidente, almeno a parere dell’interrogante.

Da ultimo invece sul piano organizzativo allo scrivente risulta che recentemente con la riorganizzazione dell’organigramma del museo si siano creati quattro nuovi uffici, ponendo in capo ad ognuno un “sostituto del direttore” – scelta originale se solo si considera che non si trattava di uffici vacanti, bensì creati “ex novo” – anziché bandire un regolare concorso e nominare quindi da subito un direttore d’ufficio;

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere

– come giustifica la stessa, sotto il profilo tecnico e politico, il senso della spesa complessiva per la gestione del MART, posto che, a partire dall’anno 2019, su tale spesa non gravano più i costi del personale, assunti direttamente dalla Provincia, mentre viene pressoché raddoppiato l’investimento per le mostre, con una ricaduta in termini di affluenza che non pare giustificare una simile mole di investimenti;

– nel dettaglio quali e quante sono le opere prestate al museo da enti terzi e/o da soggetti privati nell’ultimo quinquennio, da quali ed a fronte di quali costi;

– tecnicamente, quale percentuale di aumento del valore di mercato è calcolabile per ogni opera esposta nei musei ed inserita nei relativi cataloghi;

– quali e quante opere di prestatori terzi, siano essi privati, enti o fondazioni, hanno subito una qualunque forma di intervento conservativo e/o di restauro e con quali costi;

– se la stessa è in possesso di un bilancio dettagliato della mostra dal titolo “Da Niccolò dell’Arca a Francesco Hayez”, tenutasi a Castel Caldes dal giugno 2019 al gennaio 2020. In caso di risposta affermativa a tale quesito, si richiede cortesemente copia del suddetto bilancio;

– a quanto ammontano i costi sostenuti dal MART per il trasporto, l’intervento conservativo e l’esposizione del quadro di Caravaggio “Il seppellimento di S. Lucia” e quant’è durata temporalmente l’esposizione nel museo roveretano di tale opera, nonché con quale afflusso di visitatori;

– per quale ragione nella riorganizzazione dell’organigramma del museo si sono creati quattro nuovi uffici, ponendo in capo ad ognuno un “sostituto del direttore” anziché bandire un regolare concorso e nominare quindi da subito un direttore d’ufficio;

– quale ruolo svolge attualmente, in seno al museo, il funzionario provinciale assegnato alla segreteria del presidente del museo e se tale funzionario verrà rinnovato nell’incarico o la Provincia, stante la posizione di comando, riterrà di farlo rientrare in servizio alla proprie dirette dipendenze.

Alessio Manica