MART – ROVERETO (TN) * MOSTRE: « CARLO GAVAZZENI RICORDI – MEMORIE DI ADRIANO, APPUNTAMENTO SABATO 12 MARZO PALAZZO DELLA REGIONE (ORE 14.00) ALLE ALBERE (15-18) »

12.09 - venerdì 4 marzo 2022

Città stratigrafiche in cui le tracce del passato si uniscono alla quotidianità, tra ombre che sembrano attraversare il tempo. È la fotografia di Carlo Gavazzeni Ricordi.

Sabato 12 marzo

Trento

ore 14 Palazzo della Regione

Presentazione alla stampa e alle istituzioni

Accrediti stampa entro venerdì 11 marzo

press@mart.tn.it

ore 15-18 Galleria Civica e Palazzo delle Albere

Visita libera alle mostre, ingresso gratuito

Saranno presenti curatori e artisti

ore 18 Palazzo delle Albere

Brindisi

*

Laureato in giurisprudenza, Carlo Gavazzeni Ricordi abbandona la carriera di avvocato per seguire la vena artistica nella sua famiglia, legata da generazioni al mondo della musica. Le sue fotografie, per lo più stampe di grande formato, offrono una visione intima sui paesaggi urbani e sulle memorie che conservano. L’artista ritrae città stratigrafiche, Roma su tutte, in cui le tracce del passato si uniscono alla quotidianità e le immagini si riempiono di ombre che sembrano attraversare il tempo. Lo sguardo che viene offerto al visitatore non è quello oggettivo che più appartiene alla fotografia, ma è radicato nell’intimità.