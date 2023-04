MART – ROVERETO (TN) * APPUNTAMENTI MESE DI MAGGIO: « LA MOSTRA GIOTTO E IL NOVECENTO PROROGATA FINO AL 4 GIUGNO »

15.48 - giovedì 27 aprile 2023

Gli appuntamenti del Mart nel mese di Maggio. La mostra Giotto e il Novecento è stata prorogata fino al 4 giugno!

Giornate speciali!

Lunedì 1 maggio (Festa del lavoratori) il Mart, la Casa Depero a Rovereto, la Galleria Civica di Trento e Palazzo delle Albere sono aperti con orario regolare. Giovedì 18 maggio in occasione della Giornata Internazionale dei Musei ingresso gratuito in tutte le sedi del Mart, a Rovereto e a Trento.

Sei appassionato di arte e cinema? Dal 28 aprile al 7 maggio torna il Trento Film Festival!

I visitatori del Mart con biglietto emesso tra il 28 aprile e il 7 maggio hanno diritto a una riduzione sull’ingresso agli spettacoli e alle serate evento del Festival.

Presentando il biglietto per le proiezioni e gli eventi del Trento Film Festival, dal 28 aprile al 31 maggio si ha diritto alla riduzione sull’ingresso al Museo.

Eventi

4 maggio

Collaborazioni extra-ordinarie tra artisti e imprese

ore 18 – Galleria Civica, Trento

Il ruolo inclusivo dell’artista nella società contemporanea. Un dibattito tra imprenditori, artisti e curatori tra arte e impresa con il fine di esplorare modelli avanzati di sviluppo economico e culturale.

Con: Christian Fogarolli – Artista; Massimo Giovanardi – Amministratore delegato Giovanardi Spa; Marco Tagliafierro – Critico d’arte e curatore; Christian Tomadini – Managing director Wall&decò

Modera: Giovanna Felluga – docente Trentino Art Academy

Evento di Trentino Art Academy, in collaborazione con Mart Rovereto.

Per info e prenotazioni: info@trentinoartacademy.it

10 maggio

Depero per il Trentino. Itinerari vissuti tra natura, arte e turismo

Ore 18 – Casa d’Arte Futurista Depero

Presentazione del nuovo allestimento di Casa d’Arte Futurista Depero e del focus dedicato al rapporto dell’artista con la città e il territorio trentino.

Brindisi offerto da Cantina Vivallis.

Ingresso gratuito senza prenotazione. Per informazioni: eventi@mart.tn.it

12 – 14 maggio

SPACEWAYS

Polo Mart

Torna SPACEWAYS. Dopo il primo, vibrante weekend, tre giorni dedicati alle sonorità elettroniche e ai loro rapporti con l’immagine in movimento. Protagonisti all’Auditorium Melotti due nomi di primo piano della scena musicale europea come i Plaide e Robert Henke. Musica e illustrazione si mescoleranno nell’inedito incontro tra i Dictaphone e l’illustratore Roberto Ballestracci. Il programma si completa con l’ambient avvolgente di Camilla Pisani e con due nomi di culto della danza italiana come Virgilio Sieni e mk, le cui coreografie invaderanno le sale e la piazza del Mart.

Spaceways è un progetto Centro Santa Chiara in collaborazione con Mart Rovereto.

Scopri il programma completo

25 maggio

Il design del colore tra arte e tecnologia

ore 18 – Galleria Civica, Trento

Marco Olivotto e Luca Coser intessono un dialogo a due voci, esaminando gli aspetti più importanti del colore dal punto di vista della percezione e della creatività. Gli autori si addentreranno nella natura profonda del colore al fine di svelarne i poteri e i segreti.

Evento di Trentino Art Academy, in collaborazione con Mart Rovereto.

Per info e prenotazioni: info@trentinoartacademy.it

Membership

2 maggio, ore 16.30

Incontro Il mio Depero

Casa d’Arte Futurista Depero, Rovereto

Prenotazioni entro il 1 maggio

13 maggio, ore 9.30

Evento Buongiorno al Mart

Mart, Rovereto

Prenotazioni entro il 10 maggio

17 maggio, ore 16:30

Visita alla mostra Christian Fogarolli. Decade

Galleria Civica, Trento

Prenotazioni entro il 15 maggio

25 maggio

Visita alla mostra Felice Casorati e al Labirinto della Masone

Parma

Prenotazioni entro il 12 maggio

Tutti gli eventi sono riservati ai possessori della Membership Card.

Info e prenotazioni: T. 0464 454169 membership@mart.tn.it