MART – ROVERETO (TN) * APPUNTAMENTI GIUGNO: « PROROGATA FINO AL 27 AGOSTO LA MOSTRA KLIMT E L’ARTE ITALIANA / APERTURE FESTIVE IL 2/6 »

La mostra Klimt e l’arte italiana è stata prorogata fino al 27 agosto. Nuove mostre! Metti in calendario: Dal 21 giugno

Domus Contemporanea | Galleria Civica di Trento. Arturo Benedetti Michelangeli: portraits | Mart, Rovereto e Palazzo Libera, Villa Lagarina

Aperture festive

Venerdì 2 giugno (Festa della Repubblica) tutte le sedi a Rovereto e Trento sono aperte con orario regolare.

Ultimi giorni per visitare:

Fino al 4 giugno

Giotto e il Novecento | Mart, Rovereto

I girasoli ucraini. Opere di Maria Prymachenko dal Museo nazionale Taras Shevchenko di Kiev | Palazzo delle Albere, Trento

Christian Fogarolli. Decade | Galleria Civica di Trento

Fino al 18 giugno

Cabaret Vienna. L’Atelier fotografico Manassé | Mart, Rovereto

Focus | Fausto Pirandello. Il dramma della pittura | Mart, Rovereto

Eventi

1 giugno

Finissage Christian Fogarolli. Decade

ore 18 – Galleria Civica, Trento

Presentazione del catalogo e visita guidata condotta dall’artista Christian Fogarolli e dal curatore Gabriele Lorenzoni.

Ingresso gratuito.

Info: eventi@mart.tn.it

3 giugno

Palazzi Aperti. Visita guidata alla Casa d’arte futurista Depero

Ore 11 e 12 – Casa d’Arte Futurista Depero

Il percorso illustrerà la storia del palazzo e le sue trasformazioni architettoniche, ripercorrendo i più significativi allestimenti del museo, da quello originario, messo a punto dallo stesso Depero, al più recente.

Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria: eventi@mart.tn.it

9 giugno

Palazzi Aperti e Notte degli Archivi. Visita guidata all’Archivio del ’900 del Mart

ore 18.30 – Mart, Archivio del ’900

Dalla donazione di Fortunato Depero alla città di Rovereto fino alle ultime acquisizioni, un viaggio tra gli oltre 80 archivi e biblioteche personali di artisti, architetti e critici d’arte custoditi nel centro di ricerca del Mart. Negli spazi della biblioteca sarà inoltre presentata la mostra documentaria legata al tema dell’acqua.

Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria: eventi@mart.tn.it

10 giugno

Danzare il museo

ore 11 – Mart, Foyer secondo piano

Ispirate alle opere d’arte delle collezioni permanenti e temporanee, le studenti del Liceo Musicale e Coreutico di Trento propongono brevi performances negli spazi del museo. In collaborazione con l’Area educazione e mediazione del Mart.

Ingresso gratuito. Info: education@mart.tn.it

24 giugno

Festival Settenovecento. Open singing canta anche tu!

ore 22.45 – Mart, Giardino delle Sculture

Con il direttore di coro Giuseppe Murineddu, un concerto per un pubblico che voglia mettersi in gioco e provare a creare insieme agli altri. Non c’è bisogno di essere preparati o di avere conoscenze e competenze specialistiche per usare la propria voce in gruppo.

Ingresso libero. Info e prenotazioni: www.settenovecento.it

Membership

8 giugno

Slow Art 1

Mart Rovereto

Prenotazioni entro l’8 giugno

16 e 17 giugno

Viaggio Torino e dintorni

Torino

Prenotazioni entro il 29 maggio

20 giugno, ore 17.00

Visita preview alla mostra “Domus Contemporanea”

Galleria Civica di Trento

Prenotazioni entro il 19 giugno

28 giugno

Slow Art 2. Confronto riguardo l’esperienza Slow Art

Mart Rovereto e online

Tutti gli eventi sono riservati ai possessori della Membership Card.

Info e prenotazioni: T. 0464 454169 membership@mart.tn.it