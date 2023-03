MART – ROVERETO (TN) * APPUNTAMENTI APRILE: « ALTRI QUADRI / DIGITAL ARTISTS’ BOOK WEEK / DAL CUCCHIAIO ALLA CITTÀ – L’ARTE DI PROGETTARE »

14.28 - venerdì 31 marzo 2023

La primavera al Mart. Nuove mostre. Galleria Civica, Trento. Christian Fogarolli. Decade, dal 1 aprile. Casa d’Arte Futurista Depero, Rovereto. Nuovo allestimento dal 14 aprile e Depero per il Trentino dal 22 aprile. Mart Rovereto. Dal 22 aprile tre nuovi focus negli spazi non espositivi:

Piero Pompili. Pugili

Chiara Dynys. L’ombra della luce

Il lascito Mira Forte Caizzi

Feste e ponti? Vieni al Mart

Le sedi del Mart a Rovereto e a Trento saranno aperte con orario regolare domenica 9 aprile (Pasqua) e martedì 25 aprile (Festa della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo).

Apertura straordinaria lunedì 10 aprile (Pasquetta), lunedì 24 aprile e lunedì 1 maggio (Festa dei lavoratori).

Sei appassionato di arte e cinema? Dal 28 aprile al 7 maggio torna il Trento Film Festival!

I visitatori del Mart con biglietto emesso tra il 28 aprile e il 7 maggio hanno diritto a una riduzione sull’ingresso agli spettacoli e alle serate evento del Festival.

Presentando il biglietto per le proiezioni e gli eventi del Trento Film Festival, dal 28 aprile al 31 maggio si ha diritto alla riduzione sull’ingresso al Museo.

Eventi

6 aprile

Altri Quadri. Artisti e immagini in movimento

ore 18 – Mart Rovereto, Sala conferenze

Ultimo appuntamento con Altri Quadri, la rassegna del Mart dedicata alla video arte. Come sempre, per favorire la partecipazione e il confronto con le artiste e gli artisti, la serata comincerà con un aperitivo offerto da Cavit e proseguirà con la proiezione di Silver Veiled: regia di Ginevra Panzetti e Enrico Ticconi.

Altri Quadri è un progetto in collaborazione con Centro Santa Chiara, Oriente Occidente e Nuovo Cineforum Rovereto.

17 – 23 aprile

Digital Artists’ Book Week

Online

Seconda edizione della Digital Artists’ Book Week. L’Archivio del ‘900 del Mart caricherà un libro d’artista al giorno per un’intera settimana sulla piattaforma Internet Archive. I contenuti rimarranno accessibili e consultabili per sempre. Internet Archive è una biblioteca digitale non profit che ha lo scopo di consentire un “accesso universale alla conoscenza”.

20 aprile

Dal cucchiaio alla città: l’arte di progettare

ore 18 – Galleria Civica, Trento

Un viaggio nella dimensione creativa per antonomasia: l’arte del progetto.

Il fare dell’umanità che attraversa i luoghi e le scale per costruire gli spazi e gli oggetti nella nostra vita. Interverranno Alessandro Franceschini e Gergely Agoston.

Evento di Trentino Art Academy, in collaborazione con Mart Rovereto.

Per info e prenotazioni: info@trentinoartacademy.it

On display

Giotto e il Novecento

Mart Rovereto

Da un’idea di Vittorio Sgarbi, a cura di Alessandra Tiddia

Prorogata fino al 1 maggio

Klimt e l’arte italiana

Mart Rovereto

Da un’idea di Vittorio Sgarbi, a cura di Beatrice Avanzi

Fino al 18 giugno

Cabaret Vienna. L’Atelier fotografico Manassé

Mart Rovereto

Da un’idea di Vittorio Sgarbi, progetto di Chiara Spenuso, a cura di Claudio Composti

Fino al 18 giugno

Focus | Fausto Pirandello. Il dramma della pittura

Mart Rovereto

Da un’idea di Vittorio Sgarbi, a cura di Manuel Carrera e Daniela Ferrari

Fino al 18 giugno

I girasoli ucraini. Opere di Maria Prymachenko dal Museo nazionale Taras Shevchenko di Kiev

Palazzo delle Albere, Trento

Da un’idea di Vittorio Sgarbi

Fino al 4 giugno