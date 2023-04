CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO (TN) * “SERGIO PERDOMI“: « LA PRIMA MOSTRA DEDICATA AL “FOTOGRAFO DEI MONUMENTI“, CON UNA SELEZIONE DI 150 STAMPE »

14.37 - venerdì 28 aprile 2023

Con una selezione ricca di oltre 150 stampe originali, la prima mostra interamente dedicata a Sergio Perdomi, dal 1919 apprezzato collaboratore dell’Ufficio Belle Arti, poi regia Soprintendenza di Trento, restituisce la poliedrica personalità del “fotografo dei monumenti, delle opere d’arte, delle bellezze naturali, dell’edilizia in genere della regione”, apprezzato anche per il suo pionieristico contributo alla storia del fotogiornalismo trentino.

Il percorso, allestito negli spazi del Castello del Buonconsiglio, a pochi passi dai locali che gli servirono da studio e residenza, dà spazio a uno straordinario spaccato di vita, costume e società, invitando alla scoperta di un territorio in trasformazione e di uno storytelling per immagini di straordinaria attualità.

Un CICLO DI APPUNTAMENTI approfondisce temi e tecnica dell’autore:

giovedì 4 maggio 2023_ore 17.45 | Castello del Buonconsiglio

Sulle orme di Sergio Perdomi

Conversazione con la fotografa Elena Munerati sull’amico di famiglia che contribuì ad ispirare la sua scelta professionale. Moderano Katia Malatesta e Maddalena Ferrari, curatrici della mostra.

martedì 9 maggio 2023_ore 17.45 | Castello del Buonconsiglio

Perdomi e i servizi assistenziali. Uno sguardo su ruoli di genere e natalità

Conversazione con Katia Malatesta, Luca Nicolodi, Fondazione Museo storico del Trentino, e Paola Maria Taufer, Presidente della Commissione provinciale Pari Opportunità tra donna e uomo. Modera Francesca Jurman, responsabile Servizi educativi Castello del Buonconsiglio.

Con il sostegno della Commissione provinciale Pari Opportunità tra donna e uomo.

martedì 16 maggio 2023_ore 17.45 | Castello del Buonconsiglio

Di (grandi) macchine e di ottiche. Perdomi e la tecnica fotografica

Conversazione con il fotografo Giorgio Ceriani e con Alessandro Campaner, responsabile dell’archivio fotografico dell’Archivio provinciale di Bolzano. Modera Katia Malatesta.

venerdì 9 giugno 2023_ore 18.30 | Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas

Coppia stereoscopica. Cent’anni (o quasi) di trento nello sguardo di Sergio Perdomi e Luca Chistè

Inaugurazione della sezione spin-off della mostra, a cura di Roberta Opassi, che mette a confronto le vedute urbane di Perdomi con le fotografie riprese oggi, in identiche condizioni, dal fotografo Luca Chistè: un percorso a chilometri zero che si dilata invece di cento anni nel tempo; una stereoscopia sui generis che non coglie la tridimensionalità ma la mutabilità degli spazi sotto le spinte della storia e delle umane necessità.

ingresso libero. info: Servizi educativi del museo 0461 492811 lun>ven 9-13 14-16 www.buonconsiglio.it

Unità di missione strategica soprintentenza per i beni e le attività culturali 0461 492102, umst.soprintendenza@provincia.tn.it