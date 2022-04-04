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CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO (TN) * “INMOSTRA“: « IL LINGUAGGIO DELL’ARALDICA E LO STIPO DEI WOLKENSTEIN ALL’ESPOSIZIONE “D’AZZURRO, ROSSO E ARGENTO”, AL VIA IL 6 APRILE (ORE 17.00) »
CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO (TN) * “INMOSTRA“: « IL LINGUAGGIO DELL’ARALDICA E LO STIPO DEI WOLKENSTEIN ALL’ESPOSIZIONE “D’AZZURRO, ROSSO E ARGENTO”, AL VIA IL 6 APRILE (ORE 17.00) »
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15.15 - lunedì 04 aprile 2022
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