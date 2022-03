CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO * MARTEDÌ 8 MARZO: « “CHE DONNE! ESEMPI AL FEMMINILE DEL PASSATO!“, INGRESSO GRATUITO PER LE VISITATRICI »

9.59 - venerdì 4 marzo 2022

Giornata internazionale della donna al Castello del Buonconsiglio. Martedì 8 marzo 2022, in occasione della Giornata internazionale della donna il Castello del Buonconsiglio aderisce all’iniziativa del Ministero della Cultura proponendo l’ingresso gratuito per tutte le donne.

I Servizi educativi del museo alle ore 17.00 (igresso gratuito su prenotazione obbligatoria) proporranno un approfondimento dedicato al genio pittorico di Romanino intitolatoChe donne! Esempi al femminile del passato!

In occasione della ‘Festa della donna’ è proposto dai Servizi educativi un appuntamento dedicato a una rilettura delle lunette affrescate nel 1532 da Girolamo Romanino nella Loggia del Magno Palazzo. Giuditta, Lucrezia, Cleopatra… , protagoniste di vicende narrate nella Bibbia, nella mitologia classica e nella storia, sono eroine e donne che, per coraggio, spirito di sacrificio e abnegazione, si sono distinte come modelli da seguire ieri e forse anche oggi…

prenotazione obbligatoria

info

Servizi ducativi del museo 0461 492811 (lun>ven 9>13 e 14>16)