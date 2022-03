CASTELLO BUONCONSIGLIO (TN) * ARTE: « VISITE TEATRALIZZATE ALLA MOSTRA “HUOMINI D’ARMI – LETTERE E RELIGIONE”, A CASTEL CALDES FINO AL PRIMO MAGGIO 2022 »

07.07 - mercoledì 30 marzo 2022

La mostra “ Huomini d’armi, lettere e religione”, allestita a Castel Caldes fino al 1 maggio 2022, permette un itinerario fra le menti più brillanti e le figure più rilevanti della storia della Val di Sole. Se volessimo immaginare un essere umano ideale, incarnazione delle doti migliori degli abitanti della valle, non potremmo che seguire l’esempio che questo itinerario ci propone.

Ma se invece di limitarsi a immaginarlo, uno scienziato volesse realizzare questo essere umano solandro ideale? Franco Staino, scienziato di lontane origini solandre, è in visita a Castel Caldes per parlare di intelligenza artificiale e, girando per le sale della mostra, gli è venuta una strana idea. Al pubblico il piacere di scoprirla e, magari, di aiutarlo nella sua impresa…

Testo e regia: Guido Laino In scena: Tiziano Chiogna, Guido Laino e Nicola Sordo

* In ottemperanza delle disposizioni vigenti, si informa che l’ingresso sarà contingentato. L’accesso sarà gratuito ma solo previa prenotazione contattando i Servizi educativi del museo al numero di tel. 0461 492811 (lun>ven 9>13 e 14>16) o cliccando QUI!