202 PROFESSIONISTI SANITARI APSSS TRENTINO * LETTERA APERTA: « ALLE NUOVE GENERAZIONI AUGURIAMO DI INVESTIRE CON PASSIONE, PER UNA CARRIERA APPREZZATA! »

18.50 - mercoledì 22 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Carissimo/a cittadino/a,

Carissimi giovani futuri professionisti sanitari,

in questo periodo si è parlato più volte delle professioni sanitarie e del loro ruolo all’interno del servizio sanitario, anche in occasione della recente giornata nazionale del personale sanitario, socio sanitario, socio assistenziale e del volontariato (20 febbraio). Dedichiamo queste parole a voi cittadini/e e giovani per dichiarare il nostro costante ed effettivo impegno a rispondere con competenza e responsabilità ai vostri bisogni di salute, durante l’intero corso della vita. Le fragilità del nostro Servizio Sanitario Nazionale, messe in luce dalla pandemia Covid-19, rafforzano la necessità urgente di investire nelle professioni sanitarie (infermieristica, ostetrica, tecnico-diagnostica, tecnico-assistenziale, riabilitativa e preventiva) per affrontare le sfide di un futuro ormai prossimo.

Si sta rendendo sempre più evidente la “forza” delle professioni sanitarie e la loro capacità nel fare squadra mettendo a disposizione competenze specialistiche preventive, assistenziali, riabilitative e tecniche per:

– offrire cure scientificamente valide mirate a educare, riabilitare, prevenire, promuovere salute, garantire sicurezza e salvare vite umane;

– coordinare i passaggi tra territorio e ospedale e viceversa;

– gestire la complessità e criticità;

– affrontare e gestire eventi catastrofici;

– promuovere la sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro;

– promuovere capacità progettuali e di risposta ai cambiamenti anche repentini;

– garantire un impegno etico-deontologico nella vostra cura;

-elaborare e condurre progetti di ricerca nei vari ambiti e pubblicare saperi e risultati su riviste internazionali.

Le cure che forniamo sul territorio, nelle comunità, negli ospedali, nelle strutture residenziali fino ad arrivare dentro le vostre case, pongono al centro la persona e la comunità e sono arte e scienza che richiedono intelligenza anche emotiva, abilità, conoscenza e, soprattutto, una formazione di alta qualità.

Per l’Organizzazione mondiale della sanità i professionisti sanitari sono la spina dorsale della sanità, che non deve essere considerata un costo perché investire nelle professioni sanitarie garantendo formazione specialistica, condizioni di lavoro sostenibili e attrattive e posizioni di leadership e dirigenziali a vari livelli del sistema sanitario, contribuirà al mantenimento del nostro stato di salute, al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e alla crescita economica del nostro Paese. In questi anni, ci siamo dedicati alla ricerca e al rendere evidenti i risultati dei nostri interventi, dimostrando come ambienti organizzativi qualificanti, determinino una riduzione della mortalità, delle complicanze e un miglioramento del processo di guarigione e della qualità di vita.

È proprio sulla base di queste considerazioni che vogliamo assicurare anche a voi giovani, futuri professionisti sanitari, tutto l’impegno e la determinazione nel proporre e sostenere scelte e prospettive che assicurino le condizioni organizzative necessarie per dedicarsi e valorizzare appieno i propri ambiti di competenza e autonomia professionale, in un clima sicuro, sereno, stimolante e privo di compensazioni improprie (come attività burocratiche, tecnico-amministrative) e di continuare l’impegno nel difendere e garantire, in modo interprofessionale e collaborativo, il diritto alla salute delle persone.

Siamo professionisti sanitari, lavoriamo per il nostro sistema sanitario universalistico e alle nuove generazioni auguriamo di investire con passione e partecipazione in queste professioni uniche e che il “diventare professionista sanitario” sia una scelta di lavoro e di carriera desiderabile ed apprezzata!

Lettera di un gruppo di 202 professionisti sanitari dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento