Zannini (Sinistra Italiana) * Assestamento Bilancio: « serviva più coraggio, i 2,5 mln potevano andare a progetti più utili »

Assestamento di Bilancio serviva più coraggio. Il cedimento dela maggioranza di centro sinistra rispetto a una proposta che il centrodestra portava avanti da tempo, cioè il parcheggio all’Ex Sit non è affatto un bel segnale. L’ assestemento di bilancio doveva essere più coraggioso, se si vuole mettere in campo una visione per rispondere all’offensiva leghista si deve puntare in alto. Quei 2,5 milioni potevano andare a progetti più utili come per esempio il progetto per Santa Maria Maggiore.

Jacopo Zannini Consigliere Circoscrizionale

Sinistra Italiana