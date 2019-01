Zannini * decreto sicurezza: « Andreatta si schieri con la posizione di alcuni Sindaci che stanno rigettando una legge che sta alimentando l’odio »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Anche Andreatta si schieri contro il decreto (in)sicurezza. Da qualche ora è nota la posizione di alcuni Sindaci di citta importanti come Napoli, Palermo, Parma e anche di altre.., che stanno rigettando il Decreto (in)sicurezza.

Questa risposta di civiltà fa iniziare il 2019 in maniera giusta a tutti coloro che non desiderano girarsi dall’altra rispetto alle barbarie salviniane. Da Consigliere Circoscrizionale non posso che invitare il Sindaco Andreatta a prendere la stessa posizione, bloccare una legge che sta alimentando l’esclusione e l’odio in tutto il nostro paese. È tempo di dare segnali chiari, per ricostruire anticorpi alla xenofobia di stato che la propaganda leghista cavalca.

Jacopo Zannini Consigliere Circoscrizionale Sinistra Italiana/Leu del Trentino