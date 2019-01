vodafone * “ Giga Network Fibra “: « On air la nuova campagna con Linus, Nicola Savino e Fedez » (video)

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





On air la nuova campagna di Vodafone dedicata a Giga NetworkTM Fibra. Per raccontare tutta la potenza della rete di Vodafone un trio d’eccezione composto

da Linus, Nicola Savino e Fedez.

Arriva una nuova campagna dedicata alla Giga Network di Vodafone, la nuova generazione di rete che combina i più moderni apparati, le più innovative soluzioni digitali e le tecnologie più evolute.

Questa volta il soggetto è la Giga Network Fibra, e a raccontare la superiorità della rete Vodafone anche a casa ci sono tre ospiti d’eccezione: la coppia Linus e Nicola Savino di radio Deejay e Fedez.

Nella nuova campagna TV, costruita in due episodi, la potenza della Giga Network Fibra viene messa gentilmente a disposizione da una famiglia Vodafone che ospita a casa propria i due deejay e Fedez. Con il Giga Wi-Fi di casa, i tre protagonisti riescono a trasformare una semplice cucina in un vero e proprio studio radiofonico e a raggiungere in diretta milioni di persone in tutta Italia.

La nuova campagna, è realizzata da Utopia, la casa di produzione è Akita Film, la regia è di Tommaso Berte’.

Gli spot sono on air su tutte le principali emittenti televisive nei formati 60, 45, 30 e 15 secondi.