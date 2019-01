UPIpA – Unione Provinciale Istituzioni Assistenza * rette alberghiere RSA 2019: « sostanzialmente invariate nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Pat » (pdf singole strutture)

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





In dettaglio le rette alberghiere di Rsa per l’anno 2019 ufficialmente deliberate dalle Apsp socie di Upipa, evidenziando che sono sostanzialmente invariate (eccetto che per una piccola diminuzione) nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Pat in sede di emanazione delle direttive per l’anno 2019.

*

U.P.I.P.A. s.c. – Unione Provinciale Istituzioni Per l’Assistenza

Via Sighele n° 7 – 38122 TRENTO