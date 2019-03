UNTERBERGER (SVP) * 8 MARZO: « Siamo ancora lontani da una vera parità di genere »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





“Siamo ancora lontani da una vera parità di genere e l’otto marzo è ancora necessario per una riflessione in merito.

Una parte di questo Governo diffonde nel Paese un clima maschilista, con il risultato che la questione femminile arretra piuttosto che fare passi in avanti. È stata intrapresa una vera e propria battaglia politica e culturale contro la libera decisione sull’aborto, l’autodeterminazione sessuale, il divorzio, affermando che la condizione naturale della donna è la promozione della vita e della famiglia.

L’Italia sembra tornata indietro: il disegno di legge Pillon, che interferisce nel diritto di famiglia, sposta tutti i diritti sul fronte maschile dopo la separazione e mantiene tutti i doveri su quello femminile durante la relazione.

Mancava solo la proposta di riapertura delle case chiuse, che degrada il corpo delle donne a merce comodamente accessibile e che proviene regolarmente ogni paio d’anni dagli stessi ambienti politici.

Per non parlare dello sdoganamento del peggior linguaggio violento e sessista, che di recente ha visto come tristi protagonisti due esponenti locali della Lega: dalla dj “così figa da stuprare” alla cantante Emma Marrone che “deve aprire le cosce invece di chiedere l’apertura dei porti”.

Senza dimenticarsi di quel Ministro che spesso coi suoi post suscita commenti di odio sessista e non fa una mossa per distanziarsi o cancellarli.

Tutto questo succede in un Paese dove la violenza contro le donne e i femminicidi rappresentano una vera e propria piaga sociale: solo nel 2018 sono state uccise 106 donne.

Non c’è allora da meravigliarsi che l’Italia continui a essere nei posti di coda in qualsiasi classifica europea sul numero delle donne nei posti di comando, in quelli sull’occupazione femminile e sulle differenze di trattamento stipendiale e pensionistico tra uomini e donne.

Il Global Gender Gap Report, redatto dal World Economic Forum, la vede all’82esimo posto al mondo e, cosa ancor più grave, in uno scenario di peggioramento con 32 posizioni perdute rispetto allo scorso anno.

L’otto marzo allora non deve essere una semplice ricorrenza, ma un giorno per prendere maggiore consapevolezza su una battaglia che va combattuta tutto l’anno per una parità e un rispetto della figura femminile quanto mai attuale.”

Così in una nota la senatrice Svp Julia Unterberger.