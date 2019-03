università trento – fem * Cosa ti dice la pancia?: « Nuove prospettive su microbiota, alimentazione e salute, Mercoledì alle 18 torna l’aperitivo di “Scienza a ore sei »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Incontro nell’ambito del ciclo “Scienza a ore sei”, la serie di aperitivi scientifici che vede protagonisti ricercatori e ricercatrici di Università di Trento, MUSE, Fondazione Edmund Mach e Fondazione Bruno Kessler, con il coordinamento della Provincia autonoma di Trento. COSA TI DICE LA PANCIA? Nuove prospettive su microbiota, alimentazione e salute.

Mercoledì 27 marzo alle 18 – MUSE Café

Con Nicola Segata (Cibio – UniTrento) e e Francesca Fava (Fondazione Edmund Mach)

L’intestino umano ospita un grande ecosistema composto da miliardi di microrganismi, appartenenti a centinaia di specie batteriche, virali e fungine. Si tratta del “microbiota”: parte integrante del nostro corpo in condizioni di salute, gioca un ruolo fondamentale in patologie croniche quali obesità, diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari, allergie, malattie neurodegenerative e legate all’invecchiamento. Scopriremo che ciascuno di noi ha un suo microbiota, che varia in rapporto all’alimentazione e allo stile di vita. Spiegheremo poi come si studia il microbiota e da dove si acquisisce: le ultime ricerche suggeriscono che è addirittura la nostra mamma a fornircelo!