UNITN * “Beer&Physics”: « Un assaggio di fisica per la cittadinanza in un convegno scientifico sulla “Gravità analoga” »

L’iniziativa è stata pensata come un dialogo tra ospiti e cittadinanza. Parteciperanno alla serata Sabino Matarrese, cosmologo dell’Università di Padova; Silke Klemm, esperta di buchi neri dell’Università Statale di Milano; Alberto Parola, esperto di fisica della materia dell’Università dell’Insubria. L’incontro, dal taglio informale, sarà introdotto da Massimiliano Rinaldi (ricercatore al Dipartimento di Fisica, Università di Trento) e Iacopo Carusotto (ricercatore Ino-Cnr Bec, Trento).

La proposta fa parte del ciclo “Beer&Physics”, organizzato ogni anno dall’Associazione italiana studenti di fisica (Aisf). Un assaggio di fisica per la cittadinanza che si tiene nei giorni in cui a Trento è in corso un convegno scientifico sulla “Gravità analoga”.

Da lunedì 22 a giovedì 25 luglio, infatti, a ECT* – Villa Tambosi ci sarà un meeting (International Workshop on: Simulating gravitation and cosmology in condensed matter and optical systems) con scienziati di livello mondiale sia in gravità sia in materia condensata.

Massimiano Rinaldi, che è nel comitato organizzatore del workshop, spiega: «Il convegno di Villa Tambosi sarà incentrato sui cosiddetti “modelli analoghi di gravità” ovvero sulle simulazioni in laboratorio di buchi neri e universi in espansione. L’argomento è d’interesse in quanto dalla teoria si è passati di recente a esperimenti veri e propri. Ad esempio, un paio di anni fa, Steinhauer (che sarà tra gli speakers a Villa Tambosi) è riuscito a ricreare un effetto analogo alla radiazione di Hawking (quella che fa evaporare i buchi neri) nel suo laboratorio a Tel Aviv, dimostrandone per la prima volta l’esistenza. Verrà anche un esponente del team che ha “fotografato” il buco nero per la prima volta».