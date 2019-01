Unione per il Trentino – upt * precisazione su Angela Esposito nel cda di Rail Traction Company: « nominata per le sue doti professionali e non per l’appartenenza al nostro partito »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





In riferimento all’articolo apparso oggi sul quotidiano Trentino secondo il quale l’avvocata Angela Esposito sarebbe stata in passato inserita nel cda di Rail Traction Company perché “premiata” in seguito alla sua candidatura nell’Upt, teniamo a precisare che la dottoressa Esposito ha candidato nell’UpT alle Comunali del 2009 e non alle Provinciali ed è stata nominata non per la sua appartenenza al nostro partito ma per le sue indubbie doti personali e professionali, confermate poi quando è stata chiamata a fare la Presidente di Rtc.

*

Annalisa Caumo

Presidente dell’Unione per il Trentino