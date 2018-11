‘ Un Giorno da Pecora – Radio 1 ‘ * foto pubblicata dalla Isoardi – SOTTOSEGRETARIO DI STEFANO: ” NON HA AVUTO RISPETTO DI SALVINI “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





“La foto pubblicata dalla Isoardi per comunicare la fine della storia con Matteo Salvini? Bisogna avere rispetto del proprio ex e non pubblicare foto molto intime come quella, per far sapere una cosa che sarebbe stato sufficiente, appunto, solo comunicare”.

Così Manlio Di Stefano, sottosegretario agli Affari Esteri del M5S, oggi al programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Secondo lei la Isoardi con quella foto non ha avuto rispetto, quindi? “No, chiaramente no”.