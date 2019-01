Uil – trento * Trentino Trasporti: « Assunzioni e rientri bloccati senza giustificazione, aspettiamo un celere provvedimento »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Trentino Trasporti. Assunzioni e rientri bloccati senza giustificazione. Ad oggi si susseguono i casi di autisti che, in fase di assunzione o al termine di una lunga malattia, di fatto sono idonei alla guida ma, a causa di un macchinoso sistema burocratico malfunzionante, sono impossibilitati ad effettuare le visite mediche presso l’Unità Sanitaria Territoriale di Verona previste per ogni nuovo assunto o per i dipendenti che superano i due mesi consecutivi di malattia.

Per ottenere l’eventuale idoneità alla guida, infatti, bisogna rivolgersi alla suddetta Unità Sanitaria, ma l’azienda non sta provvedendo alla prenotazione delle visite denunciando un presunto problema tecnico a Verona, problema che, a detta dell’Unità Sanitaria da noi contattata, non risulta almeno dal 7 gennaio 2019.

In questo modo all’autista interessato non resta che rimanere in sospeso, se non ancora assunto, o continuare la malattia come alternativa al “bruciarsi” le ferie, se reduce da un’indisposizione. Segnaliamo anche che quella delle “ferie d’ufficio” al momento del rientro dalla malattia era già una prassi consolidata – ora esasperata – che non condividiamo affatto.

Non serve dire che l’indignazione è alle stelle e che ci aspettiamo un celere provvedimento a seguito di questa nostra denuncia. Ne va della dignità dei lavoratori.

Nicola Petrolli

Segretario generale Uiltrasporti del Trentino