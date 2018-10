Uil * ‘ III° Congresso Adoc – Trentino ‘: ” confermàti Lucia Vinti presidente e Diego Pontalti vice presidente “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Il giorno 26 ottobre 2018, alle ore 10.00 – regolarmente convocato – si è svolto il III° Congresso dell’Adoc del Trentino, presso la sala riunioni Uiu Scuola del Trentino, in Via A. Vivaldi, 14/1.

La presidente Lucia Vinti espone la sua relazione.

Le riflessioni della presidente, sviluppate dalle tesi congressuali nazionali, ripercorrono i tanti temi affrontati negli anni dall’Adoc spaziando dal ruolo del consumatore come soggetto attivo alla comunicazione sensazionalistica (fake news, bufale…) passando per il benessere equo e solidale, la conciliazione paritetiche, la liberalizzazione del mercato dell’energia, la crisi delle banche, le telecomunicazioni, il settore alimentare, la salute, i viaggi, la mobilità sostenibile, l’intelligenza artificiale, la privacy e l’e-commerce. La presidente ha inoltre evidenziato la funzione di supporto dell’Adoc e le sue specifiche iniziative ad alto impatto sociale come il progetto focalizzato al contrasto del caporalato, quello contro la contraffazione e il progetto di servizio civile nazionale.

A breve verrà ampliata l’attività relativa alle conciliazioni, e viene sottolineata la compenetrante attività dell’Uniat, spesso intrecciata con quella dell’Adoc. Si evidenzia, infine l’importanza dei servizi, in particolare dell’Adoc e dell’Uniat invitando i Segretari delle categorie sindacali Uil a enfatizzare il ruolo di tali servizi.

Viene enfatizzata l’importanza di alcuni aspetti come i rapporti con le forze politiche e istituzionali, soprattutto riguardo a temi come la legge provinciale sul consumerismo e il bando relativo al finanziamento e alla strutturazione del Crtcu provinciale.

Le linee guida della presidente sono state approvate e sostenute all’unanimità prospettandosi quindi come una conferma del futuro orientamento dell’Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori.

Si procede a confermare Lucia Vinti come presidente dell’Adoc del Trentino e Diego Pontalti come vice presidente.

Vengono eletti il tesoriere Bruno Camin e, come revisori dei conti, Fabio Campregher, Vanda Gusmerotti, Anna Ropele (membri effettivi), Elena Delaidotti e Alberto Nicolodi (membri supplenti).

Il rinnovato collegio dei probiviri è composto da Lorenzo Decarli Rocchina Toce, Patrizia Bianchini (membri effettivi), Maria Vincenza Bernard e Tamara Tonini (membri supplenti).

Come delegati all’assemblea nazionale vengono nominati Lucia Vinti (membro effettivo), Diego Pontalti e Sergio Groff (membri supplenti).

Comitato Esecutivo dell’Adoc Regionale del Trentino: Lucia Vinti (Presidente), Diego Pontalti (Vice Presidente), Degasperi Oliviero, Sergio Groff, Walter Alotti. Sarà presente alle riunioni, con voto consultivo il tesoriere Bruno Camin.

Lucia Vinti

La Presidente

I verbalizzanti

Lorenzo Sighel

Luciano Rinaldi