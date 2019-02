Ugo Rossi (PATT) * Reddito cittadinanza – autonomia Trentino: « per essere credibile Fugatti rimandi ai mittenti Salvini e Di Maio le tessere gialle »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Reddito di cittadinanza e Autonomia del Trentino, sprovveduti o timorosi? Dal Comunicato stampa di venerdì, 08 febbraio 2019 – 17:31 Comunicato 249 link

In termini generali la Provincia autonoma di Trento ha previsto che la nuova misura statale, il reddito di cittadinanza, intervenga in prima battuta per tutto quanto spetta al cittadino residente in provincia di Trento e avente diritto, utilizzando eventualmente risorse provinciali per la parte residua derivante dal migliore trattamento previsto dalla disciplina provinciale.

Questo significa aver svenduto la nostra autonomia in materia facendo prevalere il sistema statale. Lo si dice, chiaro e tondo, senza dubbio alcuno. Il nostro sistema si utilizza per la parte residua. La nostra autonomia è un residuo.

Ora dopo la nostra denuncia di aver cosi rinunciato ad esercitare le nostre competenze e quindi svenduto l’autonomia, ieri Fugatti va a Roma e guardate cosa dice:

Dal comunicato stampa mercoledì, 13 febbraio 2019 – 17:02 Comunicato 283 Link

Fugatti a Roma alla Conferenza delle Regioni

Reddito cittadinanza: il Trentino chiede di usare i propri strumenti

“Reddito di cittadinanza: il Trentino ha già messo a punto degli strumenti per affrontare questa problematica e vuole continuare ad adoperarli”.

“Vorremmo – ha detto – che a livello organizzativo il reddito di cittadinanza proposto dal Governo nazionale non mettesse in discussione i percorsi che già esistono, al fine di non creare sovrapposizioni o conflitti fra misure che si propongono il medesimo obiettivo”.

Delle due l’una: o ci troviamo di fronte a inadeguatezza dovuta alla non conoscenza delle prerogative dell’Autonomia speciale del Trentino, oppure viene da pensare a una sudditanza nei confronti degli amici romani.

Qualcuno comincia ad azzardare una terza ipotesi: che si tratti di entrambe le cose?

Noi vogliamo pensare che ci possa essere un ravvedimento e un sussulto di ragionevolezza e coraggio.

Ci permettiamo allora di indicare il da farsi per dimostrare di essere credibile.

1) Fugatti rimandi ai mittenti Salvini e Di Maio le tessere gialle del reddito di cittadinanza

2) Si tenga stretto il sistema trentino (se crede lo modifichi e lo migliori secondo la sua visione)

3) Si faccia dare dal governo i soldi che lo stato avrebbe comunque speso in trentino.

Ugo Rossi