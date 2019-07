trentino sviluppo * UnitedCoatings Group: « annunciata l’acquisizione di CoorsTek Medical »

UnitedCoatings Group annuncia l’acquisizione di CoorsTek Medical. L’acquisizione amplia la capacità di UnitedCoatings Group di offrire una soluzione completa per la Supply Chain.

UnitedCoatings Group con la sua divisione medicale (Eurocoating SpA, Surface Dynamics, NanoSurfaces Industries, Anteco and Eurocoating Medical Technology Wuxi) – importante contract manufacturer globale per la fornitura di servizi agli OEM del settore ortopedico – ha annunciato oggi che, dopo l’acquisizione di NanoSurfaces da CoorsTek Medical nel 2018 ha ora acquisito il 100% di CoorsTek Medical LLC da CoorsTek, LLC.

Con sede a Fort Worth, TX, CoorsTek Medical è stata a lungo riconosciuta come un partner affidabile e un innovatore senza precedenti nel mercato dei dispositivi medici. L’offerta dei servizi comprende casting e machining di un’ampia gamma di dispositivi medici impiantabili e strumenti e una gamma completa di servizi di sviluppo prodotto che consentono all’azienda di fornire un vero servizio “Concept to Launch” ai clienti OEM. Con la sua attenzione al miglioramento, l’azienda ha costruito una solida pipeline di progetti di sviluppo e produzione.

“L’acquisizione di CoorsTek Medical rappresenta una pietra miliare storica per il Gruppo”, afferma Nelso Antolotti, fondatore e Presidente di UnitedCoatings Group, “questa è la nostra più grande acquisizione fino ad oggi e un passo importante nella nostra strategia di internazionalizzazione. Abbiamo avuto molto successo nel mantenere un buon mix di crescita organica e acquisizioni, mettendo insieme una combinazione unica di servizi di alta qualità per il settore dei dispositivi medici. Siamo molto felici di dare il benvenuto al team di CoorsTek Medical nella famiglia!

Mike Meiggs, Presidente di CoorsTek Medical, ha dichiarato: “Oggi è una giornata emozionante per i dipendenti di CoorsTek Medical perché uniamo le forze con un Contract Manufacturer noto in tutto il mondo per la fornitura di soluzioni altamente tecnologiche nella sua ampia offerta. Con i servizi integrati ora offerti dal gruppo UnitedCoatings, siamo pronti a diventare leader nel mercato dell’outsourcing per dispositivi medici.

UnitedCoatings Group

UnitedCoatings Group con quartier generale a Rubbiano, Italia, è leader globale nelle soluzioni thermal spray e servizi correlati per nicchie di mercato selezionate come IGT, Aviation e Medicale. La divisione Equipment offre soluzioni chiavi in mano, personalizzate e altamente automatizzate per impianti Thermal Spray per qualsiasi settore industriale. Inoltre, il gruppo UnitedCoatings è uno dei più stimati contract manufacturer al mondo nel mercato dell’Additive Manufacturing grazie ad un team altamente specializzato e alle sue capacità produttive. Con questa acquisizione, il gruppo avrà 16 stabilimenti di produzione tra Europa, Nord America e Asia-Pacifico con oltre 1000 dipendenti.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.unitedcoatingsgroup.com