TRENTINO SVILUPPO * turbina eolica: ” Grazie a ‘WindCity’ il vento del Garda accenderà i lampioni del lungolago di Torbole “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





E’ stata installata la turbina eolica intelligente brevettata dalla startup insediata in Progetto Manifattura a Rovereto, recente vincitrice del Forum Investimenti di Ecomondo 2018. Grazie a WindCity il vento del Garda accenderà i lampioni del lungolago di Torbole.

Per WindCity, startup insediata in Progetto Manifattura, l’incubatore green di Trentino Sviluppo, sta per concludersi la settimana più intensa dell’anno.

Dopo aver vinto mercoledì 7 novembre il premio del pubblico e degli investitori del Forum Investimenti della fiera Ecomondo di Rimini, la startup festeggia infatti l’installazione, in località Conca d’oro a Torbole, di una turbina eolica intelligente, capace di adattarsi al variare delle condizioni meteo convertendo quindi in corrente elettrica anche le folate di vento irregolari.

Una vera e propria rivoluzione tecnologica: l’equivalente di una barca a vela dotata di un sistema di programmazione così avanzato da permetterle di “ammainare” da sola le vele durante il temporale. La turbina, alta 7 metri, è stata progettata, assemblata e montata da Windcity in collaborazione con la multiutility Alto Garda Servizi, il Comune di Nago Torbole e il Servizio Bacini Montani della Provincia autonoma di Trento.

E se in un primo momento l’energia prodotta verrà utilizzata per alimentare i lampioni sul lungolago, il progetto pilota proseguirà poi con l’immissione della corrente direttamente in rete, grazie ad un accordo di open innovation tra WindCity e importanti player internazionali di settore.