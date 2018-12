trentino marketing * ‘ Eurochocolate Christmas ‘: ” in programma dal 13 al 16 dicembre sull’Altopiano della Paganella il connubio tra neve e cioccolato “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





In Trentino la prima di Eurochocolate Christmas Dal 13 al 16 dicembre sull’Altopiano della Paganella la prima, attesa edizione della golosa quatto giorni dedicata al felice connubio tra neve e cioccolato con un ricco programma di attività pensate in particolare per tutta la famiglia. È stata presentata questa mattina a Trentino Marketing.

Cresce l’attesa sull’Altopiano della Paganella per la prima edizione di una golosa quattro giorni dedicata al “cibo degli dèi”: Eurochocolate Christmas, in programma dal 13 al 16 dicembre.

A presentare l’evento presso la sede di Trentino Marketing il consigliere provinciale Denis Paoli, in rappresentanza della Giunta provinciale, Anna Rosa Donini, Presidente dell’AptDolomiti Paganella, Eugenio Guarducci, Presidente di Eurochocolate e Maurizio Rossini, Ceo di Trentino Marketing. Presenti in sala anche i Sindaci dei comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella e Molveno.

Dopo un saluto di benvenuto agli intervenuti da parte di Eugenio Guarducci, ha preso la parola il consigliere provinciale Denis Paoli.

“Oggi – ha detto il consigliere Denis Paoli – presentiamo la prima edizione di un evento che vedrà un connubio gustoso e particolare tra neve e cioccolato e che porterà sull’Altopiano della Paganella una serie di attività particolarmente vicine ai bambini e alle famiglie, ma non solo, con un importante coinvolgimento di realtà economiche locali accanto a famosi marchi italiani e internazionali del cioccolato”.

Ha quindi preso la parola Anna Rosa Donini, Presidente dell’Apt Dolomiti di Brenta-Paganella: “Siamo orgogliosi di essere i primi, a dare spazio a questo evento che ha visto lavorare fianco a fianco l’Apt, i Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella e Molveno, le Associazioni e gli operatori. Un appuntamento unico, innovativo e che ha raccolto da subito l’adesione dei nostri operatori. Sicuramente una grande opportunità turistica per il nostro territorio”.

È stato quindi presentato il ricco programma della manifestazione (i particolari nell’allegato). Tra le golose tessere che compongono il dolce puzzle di Eurochocolate Christmas, gli originali special event a tema pronti a cogliere tutto il lato fun del cioccolato: dall’atteso Choco Circus all’imponente Choco Scultura, passando per la curiosa Choco Scalata e la maxi Choco Cornice.

Anche Eugenio Guarducci, Presidente di Eurochocolate, ha sottolineato l’entusiasmo registrato da tutto l’Altopiano della Paganella nei confronti dei diversi format proposti, così come l’apporto significativo dato da importanti marchi locali che per l’occasione hanno voluto costruire un abbinamento fra cioccolato e tipicità del territorio, dalle mele alla grappa.

“Soprattutto in montagna, ha concluso Maurizio Rossini Ceo di Trentino Marketing, la stagione invernale necessita di nuove idee per il periodo tra l’Immacolata e il Natale. Il messaggio che abbiamo lanciato alle Apt è stato: chi ha dei buoni progetti per animare questo periodo troverà in Trentino Marketing un alleato forte.

La Paganella si è mossa per prima proponendo un’idea molto bella, supportata da un partner prestigioso ed affermato quale Eurochocolate, ma anche con una forte apertura alle realtà dell’altopiano e dell’intero Trentino”